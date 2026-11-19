Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından kurulması planlanan ikinci nükleer enerji yatırımı için Sinop'ta çalışmalar devam ediyor.

Kanada ve Güney Kore, Karadeniz kıyısında öngörülen santral için farklı teknoloji ve finansman modelleri hazırlıyor. İki ülkenin yürüttüğü süreçte reaktörlerin teknik özellikleri, kurulu güç kapasiteleri, yatırım maliyetleri ve finansman imkanları ele alınıyor.

KANADA VE GÜNEY KORE'NİN SİNOP PLANLARI

Kanada tarafı, Sinop'ta doğal uranyumla çalışan ve ağır su teknolojisini kullanan CANDU tipi nükleer reaktörlerin kurulmasını değerlendiriyor. Toplam 6 üniteden oluşması planlanan santralin 4 bin 500 megavat kurulu güce ulaşması öngörülüyor.

Kanada'nın teknolojiye ilişkin fizibilite çalışmalarını Mayıs 2027'ye kadar tamamlaması, Sinop sahasına özel ön tasarımın ise 2028'in ilk aylarında hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Güney Kore ise Sinop için daha yüksek kurulu güce sahip bir seçenek üzerinde çalışıyor. İmzalanan mutabakat kapsamında, her biri 1.400 megavat kapasiteli 4 adet APR1400 tipi üçüncü nesil basınçlı su reaktörünün kurulması planlanıyor. Toplam 5 bin 600 megavat kapasiteye ulaşması öngörülen projede teknik hazırlıkların yanı sıra yatırımın finansmanı ve işletme modeli de değerlendiriliyor.

2027 TAKVİMİ VE TRAKYA GÖRÜŞMELERİ

Sinop Nükleer Güç Santrali için yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde önemli bir aşamaya gelmesi bekleniyor. Kanada'nın Mayıs 2027'de tamamlamayı hedeflediği fizibilite çalışmasının, reaktör teknolojisinin sahaya uygunluğunun belirlenmesinde rol oynaması öngörülüyor.

Güney Kore'nin finansman ve teknik değerlendirmeleri de nihai yatırım modelinin oluşturulmasına katkı sağlayacak. İki seçeneğin incelenmesinin ardından Türkiye'nin teknoloji ve yatırım modeli konusunda karar vermesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye, Sinop'un yanı sıra Trakya bölgesinde kurulması planlanan yeni nükleer güç santralleri için de uluslararası görüşmelerini sürdürüyor. ABD, Rusya ve Çin ile yürütülen temaslarda farklı reaktör teknolojileri, yatırım ortaklıkları ve finansman modelleri ele alınıyor.

ABD ile büyük ölçekli reaktörler ve küçük modüler reaktörler konusunda iş birliği imkanları değerlendirilirken, Rusya ile Akkuyu projesinde edinilen tecrübenin yeni yatırımlara aktarılması görüşülüyor.

Çin ile de nükleer santral teknolojileri ve finansman seçenekleri üzerinde temaslar devam ediyor. Yeni nükleer santral projeleriyle elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin artırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.