Dünyanın en kısa kara sınırı denildiğinde akla ilk olarak İtalya ile çevrili olan ve 3,2 kilometrelik sınır hattına sahip Vatikan gelse de coğrafi gerçekler çok daha şaşırtıcı bir noktaya işaret ediyor.

Toplam sınır uzunluğu bakımından Vatikan en kısa sınırlı ülkelerden biri olma unvanını korusa da iki farklı ülke arasındaki dünyanın en kısa tekil kara sınırı segmenti, Kuzey Afrika kıyılarında yer alan Peñón de Vélez de la Gomera'da bulunuyor. İspanya ile Fas'ı birbirine bağlayan bu sıra dışı sınır çizgisinin uzunluğu yalnızca 85 metreyle bir futbol sahasından bile daha kısa bir mesafeyi kapsıyor.

BÖLGENİN KADERİ DENİZ HAREKETİYLE DEĞİŞTİ

Geçmişte denizle çevrili küçük bir ada olan ve İspanya'ya ait olan Peñón de Vélez de la Gomera'nın kaderi, 1934 yılında yaşanan şiddetli bir fırtına ve ardından meydana gelen deniz hareketleriyle tamamen değişti.

Dalgaların taşıdığı kumların birikmesi sonucu ada Fas ana karasına bağlandı ve böylece iki ülke arasında 85 metrelik dünyanın en dar ve en kısa kara sınırı doğmuş oldu. Günümüzde herhangi bir yoğun geçiş noktasının bulunmadığı ve daha çok askeri varlıkla korunan bu ilginç sınır hattı, kumluk alan üzerine çekilen mavi renkli kalın bir halatla simbolik olarak birbirinden ayrılıyor.