Almanya ile Danimarka arasında inşa edilen Fehmarnbelt Tüneli, tamamlandığında dünyanın en uzun batırma tüp tüneli olacak. Hem otomobillerin hem de trenlerin kullanacağı bağlantı, iki ülke arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak.

600 METRELİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Almanya'nın Puttgarden bölgesinde bulunan tünel girişinin betonarme inşaatı tamamlandı. Yaklaşık üç yıldır devam eden çalışmalar kapsamında 450 metrelik kapalı tünel ile 150 metrelik ışık geçiş bölgesi inşa edildi.

Ekim 2026'da tünel çatısının son beton bölümünün dökülmesiyle 600 metrelik yapının ana inşaatı sona erdi. Şimdi tünelin iç bölümlerinde yangına dayanıklı panellerin montajı ve teknik donanım çalışmaları başlıyor.

Deniz altındaki bağlantı ise dev beton tünel parçalarının önceden hazırlanan deniz tabanı hendeğine indirilmesiyle oluşturuluyor. Eylül ayında dördüncü parçanın yerleştirilmesiyle deniz tabanındaki tünel uzunluğu yaklaşık 900 metreye ulaştı.

45 DAKİKALIK YOLCULUK 10 DAKİKAYA İNECEK

Fehmarnbelt Tüneli tamamlandığında Almanya'nın Puttgarden kenti ile Danimarka'nın Rødbyhavn bölgesi arasında doğrudan kara ve demiryolu bağlantısı kurulacak.

Bugün feribotla yaklaşık 45 dakika süren geçişin otomobille 10 dakikaya, trenle ise 7 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Projede çalışmalar sürerken Almanya tarafındaki tünel girişinin deniz altındaki parçalarla birleştirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Bunun öncesinde Danimarka tarafında yeni tünel parçalarının yerleştirilmesi ve Almanya kıyısındaki deniz tabanı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

Dev bağlantının hizmete girmesiyle İskandinavya ile Orta Avrupa arasındaki ulaşımın daha hızlı hale gelmesi bekleniyor.