İspanya ve Portekiz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması beklenen "mega köprü" projesi, bürokratik engellere takıldı.

Tamamlandığında sürücülere tam 85 kilometre tasarruf sağlayacak olan dev projenin kaderi, şu an Portekiz tarafındaki çevresel izin süreçlerine kilitlenmiş durumda.

Projenin temel amacı, İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Cedillo kasabası ile Portekiz'in Montalvão şehrini birbirine daha hızlı ve doğrudan bağlamak. Şu anda bu iki nokta arasında seyahat edenler uzun bir yolu kat etmek zorunda kalıyor.

Yeni köprü sayesinde bu mesafe 85 kilometre kısalacak ve günlük işe gidiş-gelişler, özellikle de iki ülke sınırında yaşayan vatandaşlar için çok daha kolay hale gelecek.

İNŞAAT BAŞLAYAMIYOR

Sözleşmenin imzalanmasının üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen, köprünün inşasına hala başlanamadı. Extremadura bölgesinde endişeye yol açan bu gecikmenin nedeni, Portekiz'deki devam eden çevresel izin süreçleri. Bu yasal prosedürler tamamlanmadan inşaatın başlamasına izin verilmiyor. Yetkililer, bu sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyor.

24 MİLYON EURO'YA MAL OLACAK

Toplam 24 milyon euroya mal olması planlanan dev proje, her iki ülke tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Köprü, 160 metre uzunluğunda olacak ve Sever Nehri yatağına ayak dikilmesini gerektirmeyen, nehrin doğal akışını bozmayacak şekilde tasarlanmış "ikiz beton kemerler" içerecek.

Köprü üzerinde iki adet 3,5 metrelik şerit, emniyet şeritleri ve yaya geçitleri yer alacak. Ayrıca, köprüyü Portekiz tarafındaki EM1139 yoluna bağlamak ve bölgeye erişilebilirliği artırmak için 700 metrelik yeni bir yol koridoru da inşa edilecek.

BÖLGEDE EKONOMİYİ CANLANDIRACAK

Yerel yetkililer, bu altyapı projesinin sadece seyahat sürelerini kısaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda İber Yarımadası'nın en seyrek nüfuslu bölgelerinden birinde ekonomik aktiviteyi canlandıracağını vurguluyor. Sınır ötesi işbirliğinin güçlenmesi, temel hizmetlere erişimin kolaylaşması ve turizm potansiyelinin artması bekleniyor. Vatandaşlar, uzun süredir talep ettikleri bu köprünün bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini dört gözle bekliyor.