Suudi Arabistan ile Bahreyn’i deniz üzerinden birbirine bağlayan ve dünyanın sayılı mühendislik projeleri arasında gösterilen Kral Fahd Köprüsü, bölgedeki olumsuz koşullar nedeniyle geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

YAPIMI 5 YIL SÜRDÜ

1986 yılında resmi törenle hizmete açılan ve yapımı 5 yıl süren bu mega yapı, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların ana damarı konumunda bulunuyor. Köprünün öne çıkan teknik özellikleri şunlar:

Toplam 25 kilometre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahiptir.

Suudi Arabistan'ın El-Hobar şehrinden başlayarak Bahreyn'in El-Cisra köyüne kadar uzanır.

Köprünün orta noktasında, yolcuların dinlenebilmesi için tasarlanmış ve üzerinde gümrük binaları ile tesislerin bulunduğu yapay adalar yer alıyor.

Güvenliğin ön planda tutulduğu belirtilirken, sosyal medya üzerinden duyurulan karara göre, köprü üzerindeki araç trafiği tedbir amaçlı olarak geçici süreyle askıya alındı. Daha önce gün içerisinde kısa süreliğine kapatılıp yeniden açılan köprüde, uyarıların devam etmesi üzerine trafik akışının durdurulduğu ve şartların normale dönmesiyle ulaşımın tekrar başlatılacağı bildirildi.