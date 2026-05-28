Kuzey Avrupa’nın çehresini değiştiren, Danimarka ve İsveç’i birbirine bağlayan mühendislik harikası Öresund Bağlantısı, modern dünyanın en ikonik yapıları arasında zirvedeki yerini koruyor. Denizin ortasında aniden okyanusun derinliklerine gömülen bu devasa yol, sadece bir ulaşım hattı değil aynı zamanda sınırların kalktığı yeni bir dönemin simgesi.

DENİZİN ORTASINDA SU ALTI TÜNELİNE DÖNÜŞÜYOR

1995 yılında inşasına başlanan ve 2000 yılında hizmete açılan proje, ilk günden bu yana "imkansızın başarılması" olarak nitelendiriliyor. 8 kilometre uzunluğundaki dev asma köprüyle İsveç’ten yola çıkan sürücüler, denizin ortasındaki yapay Peberholm Adası'na geldiklerinde şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşıyor: Yol, 4 kilometrelik bir su altı tüneline dönüşerek Danimarka topraklarına suyun altından bağlanıyor.

NEDEN TÜNEL YAPILDI?

Proje mühendisleri, yakındaki Kopenhag Havalimanı’na iniş yapan uçakların güvenliğini sağlamak ve bölgedeki yoğun gemi trafiğini aksatmamak adına bu sıra dışı "köprü-tünel" kombinasyonuna imza attıklarını belirtiyor.

Doğanın Kendi Kendine Yarattığı Vaha: Peberholm

Projenin bir parçası olan yapay Peberholm Adası ise dikkat çekiyor. İnşaat sırasında deniz tabanından çıkarılan malzemelerle oluşturulan bu adaya insan müdahalesi tamamen yasaklanmış durumda. Bugün ada, dışarıdan hiçbir tohum ekilmemesine rağmen kuşlar ve rüzgar aracılığıyla taşınan 500’den fazla bitki türüne ve nadir bulunan hayvan popülasyonuna ev sahipliği yaparak biyologlar için dev bir açık hava laboratuvarına dönüşmüş durumda.

EKONOMİNİN CAN DAMARI

Günde ortalama 20.000’den fazla aracın ve yüzlerce trenin geçtiği Öresund, Kopenhag ve Malmö’yü tek bir dev metropol haline getirdi. İskandinavya’nın iki yakasını birleştiren bu hat üzerinden her yıl milyarlarca Euro’luk ticaret hacmi akıyor.