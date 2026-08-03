Heilongjiang Nehri üzerinde inşa edilen teleferik, Çin'in Heihe kenti ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehrini 6 ila 8 dakikada birbirine bağlayacak. Yetkililer, yeni sistemin mevcut kara yolu ve feribot ulaşımını tamamlayarak sınır geçişlerini hızlandıracağını belirtiyor.

SINIR GEÇİŞLERİ DAHA HIZLI OLACAK

Yaklaşık 970 metre uzunluğundaki teleferik hattında aynı anda çalışacak iki kabin bulunuyor. Her biri 110 yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip kabinler, saniyede 12 metre hıza ulaşabilecek. Projenin tek yönde yıllık yaklaşık 2,6 milyon yolcu taşıması planlanıyor.

İki şehir birbirine kuş uçuşu yaklaşık 750 metre uzaklıkta bulunmasına rağmen, bugüne kadar ulaşım ağırlıklı olarak kara yolu köprüsü ve feribotlarla sağlanıyordu. Yeni teleferik sistemi bu seçeneklere bir yenisini ekleyerek sınır geçiş süresini önemli ölçüde azaltacak.

TİCARET VE TURİZME KATKI BEKLENİYOR

Projeyle birlikte Heihe kentinde kara yolu köprüsü, feribot ve teleferikten oluşan entegre bir sınır ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor. Çinli yetkililer, bunun turizm, ticaret ve lojistik faaliyetlerini hızlandıracağını, iki ülke arasındaki insan hareketliliğini de artıracağını ifade ediyor.

2022 yılında hizmete giren Çin-Rusya kara yolu köprüsünün ardından teleferik projesi de iki ülke arasındaki ulaşım altyapısını güçlendiren önemli adımlardan biri olarak görülüyor. 2026'nın ilk yarısında Heihe Sınır Kapısı'nı kullanan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde artması, bölgedeki hareketliliğin hız kazandığını ortaya koyuyor.