Televizyon ekranlarının dikkat çeken oyuncularından Deniz Çakır ve Ebru Özkan'ın yeni projesi belli oldu. Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler dizisiyle anlaşan iki oyuncu, kadın dünyasını merkezine alan hikâyeyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması, yayın tarihinin ise ocak ayı olması planlanıyor.

DENİZ ÇAKIR NESLİHAN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Çakır, Pem Yapım'ın TV8 için hazırladığı Mükemmel Anneler dizisinde Neslihan karakterine hayat verecek. Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturacak.

EBRU ÖZKAN DA KADROYA KATILDI

Dizinin oyuncu kadrosuna katılan bir diğer isim ise Ebru Özkan oldu. Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, Mükemmel Anneler'de Zümra karakterini canlandıracak.

Daha 17 dizisinin yapımcısı Efe İrvül ile yönetmen Merve Girgin'in kurduğu Pem Yapım'ın ilk projesi olan dizinin çekimlerinin ay sonunda başlaması bekleniyor. Kadın dünyasını etkileyici bir anlatımla ekrana taşımayı hedefleyen yapım, ocak ayında TV8'de izleyiciyle buluşacak.