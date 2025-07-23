İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'nin 19-26 Mart arasında Saraçhane'de başlattığı miting ve buluşmalar bugün de devam etti.

Her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında adres bu kez Bakırköy oldu.

23 Temmuz Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da başlayan buluşmaya, yaz sıcağına rağmen on binlerce vatandaş katıldı.

DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, CHP'ye katıldı.

Mitingde konuşan Özgür Özel, Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar’ı sahneye davet ederek CHP rozetlerini taktı.

Böylece her iki vekil de 24 Mayıs 2023'te listelerinden seçildikleri CHP saflarına katılmış oldu.

27 HAZİRAN'DA İSTİFA ETMİŞLERDİ

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 27 Haziran'da partilerinden istifa etmişti.