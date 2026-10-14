Brezilya Federal Hükümeti, Bahia eyaletindeki ulaşım ağını baştan aşağı değiştirecek devasa Salvador-Itaparica Adası Köprüsü projesi için 3 milyar Brezilya Reali (R$) tutarındaki dev yatırımı resmen onayladı.

Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan anlaşmayla fon sağlama, denetim ve hesap verebilirlik süreçleri netleştirilirken; 12,4 kilometre uzunluğundaki mega projenin eyaletteki karayolu entegrasyonunu üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.

MESAFE 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Tamamlandığında iki nokta arasındaki geçiş süresini 1 saatten sadece 15 dakikaya düşürecek olan köprü, bölgesel ticarete de büyük bir ivme kazandıracak. Federal yetkililer, yeni güzergah sayesinde yük taşımacılığındaki mesafelerin 200 kilometreye kadar kısalacağını ve başta Salvador Metropol Bölgesi olmak üzere toplam 250 belediyenin bu projeden doğrudan faydalanacağını belirtti.

Ayrıca Salvador Metropol Çevre Yolu'na entegre edilecek olan yapı, ana ulaşım koridorlarını birbirine bağlayarak sürücülere hızlı ve alternatif bir ulaşım imkânı sunacak.

BÖLGE İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Kamu-özel sektör ortaklığı modeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, Büyüme Hızlandırma Programı (Yeni PAC) çerçevesinde çalışmalar yürütülecek. Anlaşma uyarınca Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Ulaştırma Altyapısı Dairesi (DNIT) kaynak aktarımı ile genel denetimden sorumlu olurken; lisanslama, saha denetimi ve proje güvencesini Bahia eyalet hükümeti üstlenecek.

İhale yüklenicisi firmanın onaylı projelere uygun olarak yapımına başlayacağı dev köprünün, bölge ekonomisinde tarihi bir dönüm noktası olması bekleniyor.