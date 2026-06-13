İtalya ana karası ile Sicilya Adası’nı birbirine bağlaması planlanan ve dünyanın en uzun tek açıklıklı asma köprüsü olma özelliğini taşıyacak Messina Boğazı Köprüsü projesi, idari gecikmeler ve son olarak patlak veren yolsuzluk skandalı nedeniyle yeniden erteleme riskiyle karşı karşıya kaldı.

"TEK AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜ"

Onaylanan nihai projeye göre, Messina Boğazı'nın jeolojik yapısı ve derinliği göz önünde bulundurularak köprünün "tek açıklıklı asma köprü" modeliyle inşa edilmesine karar verildi. Projenin açıklanan teknik detayları şu şekilde:

Toplam Uzunluk: 3.666 metre (Kendi kategorisinde dünya rekoru).

Pilon (Kule) Yüksekliği: 399 metre.

Taşıyıcı Sistem: 1,2 metre çapında dört ana kablo.

Kapasite: Her iki yönde üçer şeritli kara yolu ve saatte 120 km hıza uygun iki hatlı demir yolu.

Dayanıklılık: Saatte 216 kilometre hıza ulaşan pır fırtına ve rüzgarlara karşı direnç.

Proje kapsamında ayrıca, Sicilya tarafında Messina'ya, Kalabria tarafında ise Akdeniz Otoyolu'na (Autostrada del Mediterraneo) bağlanacak şekilde toplam 40 kilometrelik bağlantı yolu ve demir yolu altyapısı inşa edilecek.

COĞRAFİ ZORLUKLAR MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Messina Boğazı'nın en dar yerinde yaklaşık 3 kilometre genişliğe sahip olan bölgede, derinliğin yer yer 200 metreye ulaşması, güçlü deniz akıntıları ve şiddetli rüzgarlar en büyük coğrafi engelleri oluşturuyor. Bölgenin yüksek sismik (deprem) aktiviteye sahip olması sebebiyle yapılması gereken özel yapısal güçlendirmeler, projenin maliyetini ve karmaşıklık düzeyini yükseltiyor.

2034 YILINDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Daha önce Mayıs 2026 olarak açıklanan ilk inşaat takvimi, idari prosedürlere takılarak revize edildi. Stretto di Messina Şirketi Genel Müdürü Pietro Ciucci tarafından yapılan açıklamada, Bakanlıklar Arası Altyapı Yatırımları Planlama Komitesi (CIPESS) onay sürecinin 2026 yaz sonunda tamamlanmasının ve inşaat fazına yılın son çeyreğinde geçilmesinin beklendiği belirtildi.

7,5 yıl sürmesi öngörülen inşaat çalışmalarının 2033 yılında tamamlanması ve köprünün 2034 yılında işletmeye açılması hedefleniyor. Ancak projenin ön onayları almış olmasına rağmen, bazı kritik kararlar denetim organları tarafından geçici olarak durdurulmuş bulunuyor.