Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı’nda eylül ayında meydana gelen ve yaklaşık 25 saat süren şiddetli patlamanın ardından, Sunda Boğazı’nda iki yeni kara oluşumu tespit edildi. Cava ve Sumatra adaları arasında yer alan bölgede kaydedilen Sentinel uydusu görüntüleri, aktif volkanın çevresinde ada benzeri iki yapının ortaya çıktığını gösterdi.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yapılardan birinin yanardağın yaklaşık 760 metre kuzeybatısında, diğerinin ise 495 metre güneybatısında konumlandığı belirtildi. Yetkililer, bu oluşumların kalıcı birer ada mı olduğu yoksa püskürme sonrası biriken geçici volkanik malzeme yığınlarından mı ibaret bulunduğunun belirlenmesi için detaylı araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

BENZER YAPILAR OLUŞMUŞTU

Bölgenin jeolojik geçmişi, benzer yapıların erozyon nedeniyle kısa sürede yok olabildiğini gösteriyor. 1883 yılındaki büyük Krakatau patlamasının ardından oluşan kalderada 1927’den itibaren benzer kara parçaları belirmiş ancak erozyon sebebiyle tekrar sulara gömülmüştü. Kalıcı ilk yapı ise ancak 1930 yılında şekillenebilmişti.

Söz konusu 25 saatlik patlama sürecinde yayılan volkanik kül nedeniyle ülkede çok sayıda havalimanında uçuşlar askıya alınmış ve 300 binden fazla yolcu bu durumdan etkilenmişti. Yanardağ çevresinde ikinci seviye alarm durumu devam ederken, krater merkezine 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması yönündeki uyarılar yürürlükte tutuluyor.