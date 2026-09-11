Televizyon ekranlarında yeni sezonla birlikte iki yeni dizi daha izleyiciyle buluştu. ATV’nin merakla beklenen yapımı “Aşk ve Taht” ile Show TV’nin Kapadokya’da çekilen yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş”, dün akşam ilk bölümleriyle ekrana geldi. İki yapımın reyting sonuçları da belli oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ ÜÇ KATEGORİDE DE ÖNDE

Murat Ünalmış ve Özge Özer’i buluşturan “Sevdan Bir Ateş”, ilk bölümüyle reyting listelerinde rakibinin önüne geçti. Dizi, Total’de 3.54 reytingle 2’nci, AB’de 2.24 reytingle 3’üncü, ABC1’de ise 2.85 reytingle 3’üncü sırada yer aldı.

AŞK VE TAHT'IN REYTİNG SIRALAMASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekranda yeni bir dönem dizisi havası yaratan “Aşk ve Taht” ise ilk bölümüyle beklenen reytingi elde edemedi. ATV’nin dizisi Total’de 2.49 reytingle 6’ncı, AB’de 1.65 reytingle 8’inci, ABC1’de ise 2.19 reytingle 6’ncı oldu.

REYTİNG SAVAŞININ GALİBİ BELLİ OLDU

İlk bölümleri aynı akşam yayınlanan iki yeni dizinin mücadelesinde “Sevdan Bir Ateş” öne çıktı. Dizi, üç reyting kategorisinde de “Aşk ve Taht”ın üzerinde yer alarak ilk bölüm yarışını rakibinin önünde tamamladı.