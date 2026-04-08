İtalya’nın güneyinde bulunan Calabria, yıllardır süren nüfus kaybına çözüm ararken dikkat çekici bir projeyi devreye aldı. Nüfusu 2 binin altına gerileyen dokuz köyde yaşamı yeniden canlandırmak için bölgeye taşınacak kişilere maddi destek verileceği duyuruldu.

AYLIK MAAŞ DESTEĞİ VERİLECEK

Program kapsamında Calabria’daki köylere yerleşenlere 24 ay boyunca aylık 800 Euro’ya kadar ödeme yapılacak. Ancak bu destek belirli şartlara bağlı. Başvuru sahiplerinin bölgede bir iş kurması ya da mevcut bir işletmeyi devralarak ekonomiye katkı sağlaması gerekiyor.

Bu uygulama, İtalyan hükümetinin “Resto al Sud” (Güney’de Kalıyorum) programı kapsamında hayata geçirildi. Hedef yalnızca nüfusu artırmak değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik canlılığı yeniden oluşturmak.

HANGİ KÖYLER KAPSAMA ALINDI?

Projede yer alan Aieta, Albidona, Caccuri, Candela, Civita, Precacore, Sant’Antonio Abate, Teora ve Troina köylerinin ortak sorunu azalan ve yaşlanan nüfus. Gençlerin uzun yıllardır kuzeye göç etmesi, bu yerleşimlerin büyük ölçüde boşalmasına yol açtı.

HANGİ İŞLER DESTEKLENİYOR?

Programda özellikle yerel üretimi ve kültürü yaşatacak iş fikirlerine öncelik veriliyor. Tarım, turizm, gastronomi ve el sanatları öne çıkan alanlar arasında yer alırken; organik üretim, zeytinyağı ve yerel peynir yapımı gibi geleneksel faaliyetler teşvik ediliyor.

Bunun yanında dijital işler de destek kapsamına dahil. Uzaktan çalışma imkânı sunan meslekler, dijital pazarlama, web tasarım ve online eğitim gibi alanlarda girişim yapmak isteyenler de başvuru yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden faydalanmak isteyenlerin 40 yaşın altında olması, temel seviyede İtalyanca bilmesi ve uygulanabilir bir iş planı sunması gerekiyor. Ailesiyle taşınacak olanlara ise ek teşvikler veriliyor.

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRDÜ

Program, CNN International’da yer almasının ardından uluslararası alanda dikkat çekti. Özellikle pandemi sonrası şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için cazip bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

BÖLGE HALKI TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Yerel halk projeye umutla yaklaşsa da bazı endişeler de dile getiriliyor. Yeni gelenlerin destek süresi sona erdikten sonra bölgeyi terk edebileceği düşünülüyor.

İlk aşamada 150’den fazla başvuru yapıldığı ve yaklaşık yarısının kabul edildiği belirtiliyor. Projenin başarılı olması halinde ise benzer uygulamaların İtalya genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Uzmanlara göre bu adım, sadece nüfus sorununa değil, kırsal kalkınmaya da uzun vadeli katkı sağlayabilir.