Rize’nin Çayeli ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı noktalarında heyelan meydana gelirken Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Köy muhtarı Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Küçüksarı, yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirtti. Heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.