Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve iki yıl önce evlenen müzisyen Bora Duran ve eşi Hande Yalçın Duran’ın bebekleri hayatını kaybetti.

MESAJLARA YANIT VERECEK GÜCÜMÜZ KALMADI

Çift, kızlarının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Duran çifti yaptıkları açıklamada “Gelen mesaj ve aramalara dönecek gücümüz olmadığı için ancak bu yazıyı yayınlayabiliyoruz. Acı içindeyiz, canımız kızımızı kaybettik. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” İfadeleri kullanıldı.

DERNEK AÇIKLAMA YAPTI ACIYI PAYLAŞTI

Bodrum Gönüllüleri Derneği gönüllü üyeleri müzisyen çift ile ilgili açıklama yaptı acıyı paylaştı. Dernek Başkanı Taner Akbal“Bodrum Gönüllüleri ailesi olarak, çok kıymetli dostumuz, gönüllümüz, değerli ses sanatçısı Bora Duran ve sevgili eşi Hande Yalçın Duran’ın minik kızlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu tarifsiz acı karşısında kelimeler yetersiz kalıyor. Acınızı yürekten paylaşıyor, sabır ve güç diliyoruz. Minik meleğe rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Bora Duran meslek yaşamında yaptığı albümlerin yanında, bir dönem BKM Mutfak ve “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibinin canlı müzik ve tv programı müzik sorumluluğunu yürütmüş ve “Organize İşler” filminin müzikleri projesinde yer almıştı. Sanatçının sözü ve müziği kendine ait olan “Gül Senin Tenin” adlı şarkısı da bir dönem en çok dinlenen şarkılar arasına girmişti.