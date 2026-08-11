Olay, 10 Ocak 2024 tarihinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Damlanur Sarihan'ın amcası Ferdi Sarihan.’ın evinde intihar ettiği ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, karnından 2 mermiyle vurulan Sarihan’ın öldüğü tespit edildi. Damlanur Sarihan’ın yanında ise Kalaşnikof silah bulundu. Olaya ilişkin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Silah üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunamadı.

Damla Sarihan’ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.’nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından ise dosya yeniden ele alındı. Ayrıca olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına da başvuruldu. Yapılan inceleme ve yürütülen koordineli çalışmalar sonunda gizli tanıklar olayın intihar değil cinayet ve infaz olduğunu söyledi. Dosyadaki aile üyelerinin çelişkili ifadeleri, amca Sinan Sariha’a ait el svaplarında atış artığı tespiti ve olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı ve üzerinde parmak izi tespit edilemediği değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi. Amca Sinan Sarihan ve yakın akraba olan dosya şüphelisi E.S. ile aile arasında olaydan sonra husumet oluştuğu da saptandı. E.S.’nin olaydan sonra ailesi ile birlikte köyü terk ettiği, Sinan Sarihan’ın yeni hat çıkardığı ve bu hat ile ilk olarak ve sık sık E.S. ile görüştüğü saptandı.

3 İLDE OPERASYON

Damlanur Sarihan'ın öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, dosyada gizlilik kararı alarak, şüphelilerin telefonlarını dinlemeye aldı. Takip ve dinleme ve yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonla şüphelilerden Sinan Sarihan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, İ.E. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, diğer şüpheliler Ferdi Sarihan, N.S., E.S., K.S. ve suça sürüklenen çocuk Z.S. Van’ın Başkale ilçesinde gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden amcalar Ferdi ve Sinan Sarihan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.