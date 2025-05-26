Galatasaray 25. şampiyonluğu Yenikapı Miting Alanı'nda kutladı. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sözleşmeleri sona eren Fernando Muslera ve Dries Mertens duygu dolu anlar yaşadı.

'KURTARIŞLARI İZLETİLDİ'

Fernando Muslera için şampiyonluk kutlamalarında duygusal dakikalar yaşandı. Muslera, kutlama için anons edilirken "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz" sözleriyle sahaya çıktı. Tecrübeli kaleci, kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı. Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı. Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen." ifadeleri kullanıldı.

MERTENS AİLESİYLE VEDA ETTİ

Belçikalı yıldız Dries Mertens de Galatasaray'a veda etti. Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte çıkan Galatasaray'ın yıldızı duygu dolu anlar yaşadı.

Dries Mertens eşi ile birlikte gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftarlara veda anlamında el salladı.