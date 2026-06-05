İstanbul Modern’in sinema fuayesi yakında sıra dışı bir programa ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerine sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşatacak.

10–24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan program kapsamında, dünya prömiyerini 2023 yılında Venedik Film Festivali’nde yapan “Gölgezaman” adlı VR projesi Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern’de izleyiciyle buluşacak.

Dijital bir Nuh’un Gemisi

İstanbul Modern Sinema programında ayrıca Deniz Tortum ve Sister Sylvester’ın 2021 yapımı kısa deneme filmi “Our Ark” da yer alıyor.

Film, 11 ve 18 Haziran tarihlerinde gösterilecek. Gerçek bir projeden ilham alan yapım, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların üç boyutlu dijital kopyalarının oluşturulmasını konu alıyor. Dijital bir “Nuh’un Gemisi” fikri etrafında şekillenen film, teknoloji ile doğa arasındaki ilişkiyi sorgularken, gezegenimizin geleceğine dair önemli soruları da gündeme taşıyor.

Gizemli bir rehber eşlik edecek

Yönetmenler Deniz Tortum ve Sister Sylvester tarafından yazılıp yönetilen Gölgezaman günümüz insanının aynı anda farklı zaman algıları içinde yaşama deneyimini ele alıyor.

Program, sanat teknoloji ve insanlığın geleceğine ilişkin soruları sanal gerçeklik deneyimiyle bir araya getirerek ziyaretçilere farklı bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Adını çağımızı tanımlamak amacıyla üretilen yeni bir kavramdan alan proje, aynı anda birbiriyle uzlaşması imkânsız iki farklı zamanın içinde yaşama hissini tarif ediyor: Sanal dünyada var olmak; iki bedene, dört ele ve iki kalbe sahip olmak, aynı anda iki ayrı dünyada yaşamak anlamına geliyor… Bu deneyimde izleyiciler, çift katmanlı dünyanın gizemli rehberi Alma ile birlikte bir yandan iklim krizi, yas, hafıza ve sanal olanın bir kaçış mı yoksa yeni bir varoluş biçimi mi olduğu üzerine düşünecek...

Bir yandan da hem fiziksel hem de dijital dünyalar arasında dolaşırken, aynı anda iki farklı yerde ve zamanda var olma hissini keşfedecek.

Sanal gerçeklik söyleşisi

Program kapsamında yönetmen Deniz Tortum’un yanı sıra araştırmacı Nurten Bayraktar, akademisyen Reşat Fuat Çam ve küratör-yazar Karen Cirillo’nun katılımıyla bir söyleşi de düzenlenecek. 11 Haziran’daki etkinlikte sanal gerçeklik teknolojisi farklı disiplinlerden uzmanların bakış açılarıyla ele alınacak.