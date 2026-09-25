Başakşehir forması giyen Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. İstanbul'daki bir hastanede gerçekleşen doğumda çiftin kızları dünyaya geldi.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; çift, bebeklerine Ruby Elaine Selke adını verdi. Doğumun ardından konuşan Evelyn Selke ise ailesinin büyümesinden duyduğu mutluluğu anlatırken geleceğe ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.
İSTANBUL'DA SUDA DOĞUM YAPTI
Evelyn Selke, ikinci bebeğini İstanbul'daki bir hastanede suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi.
Doğum deneyimini değerlendiren Selke, “Benim için güzel ve olumlu bir deneyimdi. Ailemiz büyüdü, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
DAHA İKİNCİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI, ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU HAYAL EDİYOR
İkinci çocuklarının doğumuyla mutluluk yaşayan Evelyn Selke, ailelerinin geleceğine ilişkin de konuştu.
Selke, “Bir sonraki çocuk için şimdiden hayal kuruyoruz” diyerek üçüncü çocuk fikrine sıcak baktıklarını açıkladı.
Günün Trend Haberleri
Çiftin ikinci çocuklarının doğumunun hemen ardından gelen bu sözleri, Selke ailesinin ileride yeniden bebek heyecanı yaşama ihtimalini ortaya koydu.
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