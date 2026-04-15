Olay, 9 Nisan günü saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte 6 Nisan'da turistik seyahat için Türkiye'ye gelen ve Şişli'de bir otelde konaklayan Almehmadi Saeed Suwaılem 8 Nisan günü gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenin ardından 9 Nisan günü sabah saatlerinde taburcu edilen Suwalıem, öğle saatlerinde yeniden rahatsızlandı. Durumunun ağırlaşma üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Suwaılem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otel odasında ölü bulundu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çiftin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca otel dışında sadece bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Olaya ilişkin Eşi Hamedah Jaber Alowaidi'nin emniyetteki ifadesine göre aynı restoranda kendisi et, hayatını kaybeden Suwaılem ise tavuk tüketti. Yedikleri yemek ile ilk rahatsızlık belirtileri arasında yaklaşık 20-23 saatlik süre olduğu belirlendi. Bunun üzerine restoran ve otele yönelik çalışma başlatıldı. İşletmelere ait güvenlik kamerası kayıtları ve gıdalardan alınan numuneler incelemeye alınırken, restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

RESTORANDA YEMEK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in restoranda yemek yediği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen restoran müdürü, aşçı ve otel sorumlusu çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerindeki incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Almehmadi Saeed Suwaılem'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

İKİNCİ BÖCEK AİLESİ VAKASI MI?

Geçtiğimiz yıl Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesi Fatih’te konakladıkları otel odasında fenalaştı. Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye başvurdu, hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edildiler. Ertesi gün çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Olay sonrası yapılan incelemede Adli Tıp raporuna göre, odada yasaklı ve çok zehirli bir madde olan "fosfin gazı" tespit edildi.