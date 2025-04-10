Yurt genelinde etkili olan soğuk hava etkisini bir kez daha artıracak. nisan ayında ısınması beklenen hava son kez soğuyacak.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde bu akşamdan itibaren Arktik kökenli ikinci bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıklarda ani düşüşler beklenirken, bu dalga ocak ayı soğuklarını aratmayacak düzeyde hissedilecek.

Özellikle önümüzdeki 48 saatlik süreç kritik. Vatandaşların soğuk havaya karşı önlem alması, kat kat giyinmesi ve özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması isteniyor.

MGM tarafından yapılan uyarılar şöyle sıralandı:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, bugün (Perşembe) Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kayseri, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.