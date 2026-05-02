Dolandırıcıların yöntemi oldukça profesyonel işliyor. Satın alınan araçlar başlangıçta ne sistemlerde arananlar listesinde çıkıyor ne de bir kusur gösteriyor. Ancak kısa bir süre sonra olay değişiyor:

Araçlar yurt dışında kiralanıyor veya krediyle alınıyor. Ödemeler durdurulup arama kararı çıkarılmadan hemen önce hızla başka bir ülkede satılıyor.

Yeni sahip aracı tescil ettirdikten aylar sonra sistemlerde "çalıntı" ihbarı düşüyor ve emniyet güçleri araca el koyuyor.

İstatistikler bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu kanıtlıyor:

2025 Verileri: Schengen ve Interpol üzerinden sadece Bulgaristan'da 786 aranan araç tespit edildi.

2026 Başlangıcı: Yılın ilk aylarında şimdiden 113 benzer vaka daha kayıtlara geçti.

Kaynak Ülkeler: En çok çalıntı ihbarı Almanya ve Hollanda üzerinden geliyor.

Ombudsman Delcheva, mağdur olmamak için alıcıların şu adımları mutlaka izlemesi gerektiğini vurguluyor:

Şüpheli Fiyatlar: Piyasa değerinin çok altındaki fiyatları "fırsat" değil, doğrudan "risk" olarak görün.

VIN Kontrolü: Aracın şasi numarası (VIN) üzerinden mutlaka uluslararası sorgulama yaptırın.

Güvenilir Bayiler: İşlemleri mümkün olduğunca kurumsal ve güvenilir bayiler aracılığıyla gerçekleştirin.

Belge Asılları: Sadece fotokopilerle yetinmeyin, tüm orijinal belgeleri ve servis geçmişini talep edin.