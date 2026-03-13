İkinci el araç piyasasında artan hareketlilik, beraberinde çeşitli riskleri de getiriyor. Otomotiv uzmanları, potansiyel alıcıların maddi zarara uğramaması ve güvenli olmayan araçları satın almaması için dikkat edilmesi gereken kritik "kırmızı bayrakları" kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde, hem mekanik kusurların hem de satıcı davranışlarının bir aracın geçmişi hakkında hayati ipuçları sunduğu vurgulandı.

PİYASA DEĞERİNİN ALTIKNDAKİ FİYATLARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlara göre en belirgin risk faktörü, aracın piyasa değerinin çok altında bir fiyatla satışa sunulması. "Gerçek olamayacak kadar iyi" görünen tekliflerin çoğunlukla ağır hasarlı, şasisi işlem görmüş veya yasal sorunları olan araçları gizlemek için bir yöntem olarak kullanıldığı belirtildi. Tüketicilerin, benzer modellerin piyasa ortalamasını araştırmadan karar vermemesi gerektiği ifade edildi.

FİZİKSEL İNCELEMEDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Bir aracın dış görünüşü kadar, detaylardaki uyumsuzluklar da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle şu fiziksel işaretlere karşı uyarıyor:

Gövde parçaları (kaput, kapılar, çamurluklar) arasındaki mesafelerin simetrik olmaması, aracın büyük bir kaza sonrası standart dışı onarıldığının en net kanıtı olarak kabul ediliyor.

Düşük kilometreli olarak ilan edilen bir araçta direksiyon simidi, vites topuzu ve pedalların aşırı aşınmış olması, "kilometre düşürme" işleminin yapıldığına dair ciddi bir şüphe uyandırıyor.

Yağ kapağı altında oluşan beyaz tortunun silindir kapak contası arızasına, egzozdan çıkan mavi dumanın ise motorun yağ yaktığına işaret ettiği kaydediliyor.

EN ÇOK SORUN ÖDEME SIRASINDA YAŞANIYOR

Dolandırıcılık vakalarının en çok yaşandığı alanların başında "görmeden ödeme" yöntemi geliyor. Uzmanlar, aracı fiziksel olarak incelemeden veya resmi bir ekspertiz raporu almadan herhangi bir ad altında kapora veya ödeme yapılmasının büyük bir risk teşkil ettiğinin altını çizdi. Ayrıca, servis kayıtlarının eksik olması veya ruhsat bilgilerinin resmi sistemlerle uyuşmaması, aracın bakım geçmişinin gizlendiği veya yasa dışı yollarla el değiştirdiği anlamına gelebilir.

ACELECİ TAVIRLARA ALDANMAYIN

Satış sürecindeki aceleci tavırlar ve şeffaf olmayan iletişim de birer uyarı işareti olarak değerlendiriliyor. Satıcının aracı kayıtlı adresi dışında, ıssız veya yol kenarı gibi noktalarda göstermek istemesi güvenliği tehdit eden unsurlar arasında sayılıyor. Uzmanlar, güvenli bir alışveriş için işlemlerin tescilli adreslerde ve yasal prosedürlere uygun şekilde tamamlanması gerektiğini hatırlattı.