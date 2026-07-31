Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını, ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra, yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı.

Son yıllarda ikinci el araç arayışlarının, büyük ölçüde internet ortamına taşındığını aktaran Erkoç, vatandaşların ilanlarda yer alan fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Erkoç, tüketicilerin araç satın alma sürecinin önemli bir bölümünü dijital ortamda yürüttüğüne işaret ederek, "Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

İkinci el araç ticaretinde güvenin, sektörün en önemli unsuru olduğuna dikkati çeken Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin, tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Erkoç, işlemlerin kurumsal firmalar üzerinden yapılmasının önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini, yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler, hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması, sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir" dedi.

"BİLGİ DOĞRULAMA SÜREÇLERİ ÖNEM KAZANIYOR"

Erkoç, Türkiye'de ikinci el araç ticaretinin, her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Güvenli ticaretin, bilinçli tüketiciden geçtiğinin altını çizen Erkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık yeni bir döneme giriyoruz. Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor. Tüketicilerimizin ekspertiz, araç geçmişi sorgulaması, yetki belgesi kontrolü ve satıcı güvenilirliği gibi konuları birlikte değerlendirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Erkoç, ikinci el otomotiv sektöründe dijitalleşmenin gelecek yıllarda hızlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerle birlikte, güvenlik ve şeffaflık mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi önem taşıyor. Araç almak isteyenler satın almadan önce mutlaka aracın geçmiş kayıtlarını kontrol etmesi gerekiyor. Resmi kanallardan aracın hasar ve kaza geçmişi, muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilerine bakılması da önem taşıyor. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgilerin kontrol edilmesi, yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemesi gerekiyor" dedi.