VavaCars verilerine göre, 2025'i güçlü bir satış ivmesiyle tamamlayan ikinci el araç pazarı 2026'ya daha temkinli bir başlangıç yaptı.

Yılın ilk iki ayında kısa süreli bir yavaşlama gözlenirken, bayram öncesi döneme girilmesiyle alım-satım işlemlerinde yeniden hareketlilik başladı. Aynı dönemde döviz kurlarındaki hareketlerin etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim oluştuğu görülüyor.

Makroekonomik gelişmeler, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve finansal pazarlardaki dalgalanmalar, yılın ilk aylarında otomotiv pazarında daha ihtiyatlı bir görünüm oluşmasına neden oldu. Petrol ve emtia fiyatlarındaki hareketlilik de bu temkinli tabloyu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, Türkiye'nin ikinci el araç pazarının yüksek hacmi ve güçlü talep dinamikleriyle dikkati çektiğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında gözlemledikleri fiyat hareketlerinin, ikinci el araç pazarında döviz kuruyla korelasyonun yeniden güçlendiğini gösterdiğini aktaran Gözelekli, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk çeyrekte yaşanan makroekonomik ve küresel gelişmelere rağmen pazarın gücünü koruması, 2026'nın geri kalanında 2025'e kıyasla önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor. Bu nedenle bayram öncesi dönemde başlayan pazardaki hareketliliğin mart ayında güç kazanmasını, nisan ayı itibarıyla ise pazarın yeniden yükseliş trendine girmesini bekliyoruz" dedi.