Otomobil alım satımında, aracın kilometresi, hem alıcılar hem de satıcılar için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bir aracın kilometresi ne kadar artarsa, değeri o kadar hızlı düşer. Ancak, kilometre arttıkça araçların değer kaybı da hızlanıyor. Peki, hangi kilometre aralıkları otomobil değer kaybını tetikliyor? Yapılan araştırmalar, bu konuda dikkat çeken bulgular sunuyor.

Bir otomobilin değeri, garajdan çıktığı andan itibaren anında düşüş göstermeye başlar. Fakat, bu değer kaybı her kilometre artışıyla sabit bir şekilde gerçekleşmez.

Londra merkezli bir araç satış platformu tarafından yapılan analizlere göre, kilometre sayacının 16.000 kilometreyi geçmesiyle birlikte aracın değerinde yüzde 22 oranında bir düşüş yaşanır. Bu ilk büyük kayıp, ikinci el otomobil piyasasında belirgin bir fark yaratır.

Bir aracın kilometresi 32.000'yi geçtiğinde ise değer kaybı daha da belirgin hale gelir. Bu durumda, aracın değeri önceki kilometre aralığına kıyasla yüzde 24 oranında düşüş gösterir. Bunun ardından, her 16.000 kilometre artışı ile araç değerinde yüzde 17 ila yüzde 18 arasında bir kayıp meydana gelir. Bu da kilometreyi, bir aracın değerini belirleyen en önemli faktörlerden biri yapar.

KİLOMETRE İLERLEDİKÇE DEĞER KAYBI HIZLANIYOR

Araştırmaya göre, 96.000 kilometreden fazla yol kat etmiş bir araçta değer kaybı ortalama yüzde 64 oranına kadar çıkıyor. Bu noktada, araçların değer kaybı çok daha hızlı ilerliyor. 100.000 kilometreyi geçen araçlarda ise ikinci büyük değer kaybı yaşanıyor.

Bundan sonraki kilometre dilimlerinde ise kayıplar daha da belirginleşiyor. Örneğin, 160.000 kilometreden 177.000 kilometreye çıkıldığında aracın değeri yüzde 19 daha düşüyor. Bu da ortalama 879 sterlinlik (yaklaşık 40.000 TL) bir kayıp anlamına geliyor.

BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise benzinli araçların hızla değer kaybetmesiyken, elektrikli araçların bu kayba karşı daha dayanıklı olmaları.

Benzinli araçlar, 48.000 kilometre sonunda değerlerinin ortalama yüzde 38'ini kaybederken, elektrikli araçlar sadece yüzde 26 oranında bir değer kaybı yaşıyor.

Hibrit araçlar ise bu alanda en düşük kayıpla, yalnızca yüzde 11'lik bir değer kaybı ile en iyi performansı gösteriyor. İkinci el araç alım satımında kilometre, aracın değerini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Özellikle benzinli araçlar, kilometre arttıkça hızlı bir değer kaybına uğrarken, elektrikli ve hibrit araçlar bu kayba daha dirençli bir yapı sergiliyor. Elektrikli araçlar, özellikle Tesla ve Polestar gibi markalar, düşük amortisman oranları ile dikkat çekerken, ikinci el alıcıları için uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunuyor. Ancak, elektrikli araçların yüksek fiyatı hala alıcıların karşılaştığı en büyük engellerden biri olarak kalmaya devam ediyor.