Yıllardır ikinci el mağazalarındaki mücevherleri inceleyen Ukraynalı kadın, sıradan takıların arasında karşısına çıkan kolye ucunu yaklaşık 50 grivnaya (56 TL) satın aldı. Parçayı daha sonra ayrıntılı şekilde inceleyen koleksiyoncu, kolye ucunda sanatsal açıdan nadir ve değerli safir cam kullanıldığını belirtti.

56 LİRAYA SATIN ALDI

Koleksiyoncu, kolye ucunu yaklaşık 6 ay önce daha önce de alışveriş yaptığı ikinci el mağazasında buldu. Çok sayıda takı ve farklı eşyanın arasında yer alan parçanın fiyatı yaklaşık 50 grivna (56 TL) olarak belirlendi. Satın alınan kolye ucu daha sonra kadının özel koleksiyonundaki en önemli parçalardan biri oldu. Kadın, aynı mağazalarda daha önce Murano camından yapılmış ürünler ve altın kaplama mücevherler de bulduğunu belirtti. Bazı parçalarda altın kullanımını gösteren işaretlerin bulunduğunu aktardı.

DEĞERLİ PARÇAYI NASIL FARK ETTİ?

Koleksiyoncuya göre ikinci el mağazalarında değerli parçaları diğer takılardan ayırmak için üzerlerindeki işaretler, işçilik ve kullanılan metalin kalitesi inceleniyor. Özellikle küçük damgalar ve ayrıntılı işlemeler, parçanın niteliğine ilişkin önemli bilgiler sağlayabiliyor.

Mağazalarda bulunan takıların büyük bölümünün ise değerli taş veya inci görünümü verilen plastik ve cam ürünlerden oluştuğunu belirten koleksiyoncu, nadir parçaların ancak ürünlerin tek tek incelenmesiyle fark edilebildiğini ifade etti.

MURANO CAMI VE ALTIN KAPLAMA TAKILAR DA BULDU

Safir cam kolye ucu, kadının ikinci el mağazalarında karşılaştığı tek dikkat çekici parça olmadı. Koleksiyoncu daha önce Murano camından yapılmış ürünlerin yanı sıra altın kaplama takılar da satın aldı. Kadın, ikinci el mağazalarında satışa sunulan çok sayıdaki sıradan eşyanın arasında antika ve nadir parçaların da bulunabildiğini belirtti.