İkinci el mağazalarını ve bitpazarlarını gezmek pek çok kişi için sadece bir hobi değil, aynı zamanda gizemli bir hazine avıdır. Bazen eski bir kitabın arasında unutulmuş bir mektup, bazen de çok ucuza alınmış antika bir eşya gününüzü renklendirebilir. Ancak internette Amerikalı bir kadının başına gelenler, sıradan bir alışveriş macerasının çok ötesine geçti. Genç kadın, rafların arasında gezinirken kelimenin tam anlamıyla "hayatının piyangosunu" vurdu ve gerçek bir hazineye denk geldi.

SADECE 560 TL ÖDEDİ GERÇEĞİ DUYUNCA AĞZI AÇIK KALDI

Sık sık ikinci el alışveriş ganimetlerini sosyal medyada paylaşan kadın, son keşfiyle internet dünyasını salladı. Mağazada gezinirken gözüne çarpan zarif, uzun ve sallantılı küpeleri çok beğenerek sadece 11.99 dolar ödeyip satın aldı. Eve döndüğünde küpeleri daha yakından inceleyen kadın, metalin üzerine kazınmış olan küçük bir detayı fark etti: "K14" ibaresi. Bu kod, küpelerin sıradan bir bijuteri ürünü değil, 14 ayar gerçek altından yapıldığını gösteriyordu. Heyecanla en yakın rehin dükkanına giden talihli kadın, uzmanların yaptığı inceleme sonucunda küpelerin 4.4 gram ağırlığında som altından yapıldığını kesin olarak doğrulattı.

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SOSYAL MEDYAYI ÇALKALYAN KEŞİF

Yaşadığı büyük şaşkınlığı ve mutluluğu internette paylaşan kadın, gönderisine "Aman Tanrım, sonunda gerçekten turnayı gözünden vurdum!" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu keşif, diğer ikinci el avcılarını da kıskandırdı. Takı uzmanlarına göre, 14 ayar altın takılar içindeki gümüş ve bakır karışımı sayesinde hem kararmaya karşı son derece dayanıklı oluyor hem de ağırlığına ve işçiliğine göre yüzlerce, hatta binlerce dolar değer bulabiliyor. Küpelerin arkasında ayrıca "Italy" (İtalya) ibaresinin de yer alması, ürünün özel bir tasarım serisine ait olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

SATMAK YERİNE TARİHİNİ ARAŞTIRIYOR

Birçok kişi kadına küpeleri hemen satıp kâr etmesini tavsiye etse de, şanslı kadın bu harika parçayı elden çıkarmaya niyetinin olmadığını açıkladı. Uzun zamandır böyle sallantılı bir altın küpe aradığını belirten talihli avcı, şimdi küpenin üzerindeki diğer silik yazıları büyüteçle inceleyerek gizemli geçmişini ve hangi markaya ait olduğunu çözmeye çalışıyor. Bu hikaye, ikinci el mağazalarında bazen gerçekten milyonda bir gelecek şansların doğru gözle bakıldığında insanı beklediğini bir kez daha kanıtlamış oldu. İlk yapılan çalışmalara göre 560 TL'ye satın alınan altın küpenin gerçek değerinin ise yüzbinlerce liraya kadar yükseldiği belirlendi.