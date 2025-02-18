MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulması teklifini Meclis'e sunmasının ardından piyasada hareketlilik yaşandı.

Düzenleme hayata geçmeden fiyatlarda artış görülmeye başlandı. Ancak rabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksi analizine göre, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, 2024 genelindeki düşüş trendini sürdürdü.

FIAT VE RENAULT BAŞI ÇEKTİ

Geçen ay ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 831 lira olurken, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Araç ilan sayısı oranları; 500 bin liraya kadar yüzde 38,3, 500 bin 1 lira ile 800 bin lira aralığında yüzde 26,8, 800 bin 1 lira ile 1 milyon lira aralığında yüzde 11,6, 1 milyon lira ve üzerinde ise yüzde 23,3 olarak belirlendi.

Ocak ayında, 5 yaşa kadar araçlar, ilanların yüzde 25'ini oluşturdu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,4, 10-15 yaş aralığındakilerin yüzde 28,1, 16-20 yaş aralığındakilerin 13,8, 20 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 16,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ocakta arabam.com'daki araç ilanlarının enflasyondan arındırılmış fiyatının, aralığa kıyasla yüzde 4,9 düşüş gösterdiğini belirtti.

Oğuzhan, "2024 yılı genelinde gözlemlediğimiz fiyat gerilemesi, yılın ilk ayında da sürüyor. Aralık ayına kıyasla bu gerilemenin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Alım gücü, finansman koşulları ve piyasa dinamikleri, fiyatlar üzerindeki belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikinci el araç piyasasında fiyat hareketlerinin, ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.