Olay, internet üzerinden satışa sunulan 2026 model bir Toyota Corolla ilanıyla gündeme geldi. İlgili otomotiv firması, aracı resmi kampanya bedelinin oldukça üzerinde bir rakamla, 2 milyon 395 bin TL'den listeledi. İlanın teknik özellikler kısmında aracın katettiği mesafe 6 bin 1 kilometre olarak gösterilirken, açıklama metninde ise otomobilin gerçekte henüz 2 bin 700 kilometrede olduğu belirtildi.

İlandaki bu açık çelişki ve fahiş fiyat talebi, durumu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.

SOSYAL MEDYA İHBARI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Gelen bildirimi vakit kaybetmeksizin işleme alan Bakanlık bünyesindeki Otomotiv Ticareti Dairesi, söz konusu firma hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimler sonucunda işletmenin mevzuata aykırı davrandığının kesinleştiğini ve gerekli cezai işlemin uygulandığını duyurdu.

Soruşturmada firmanın, hem yetkili bayilerin belirlediği kampanyalı satış tutarının üzerinde fiyat istediği hem de ikinci el araç ticaretinde zorunlu olan "6 bin kilometre" şartını ihlal ettiği tescillendi.

KOYDUĞU İLAN PAHALIYA PATLADI

Bakanlık yetkilileri, ilanın farklı bölümlerinde yer alan çelişkili kilometre bilgilerinin de mercek altına alındığını aktardı. Teknik detaylarda 6 bin sınırının aşılmış gibi gösterilip açıklama kısmında daha düşük bir kilometrenin beyan edilmesi, alıcıları yanıltmaya dönük bir hamle olarak değerlendirildi.

Müşavir Bekir Kaplan, dijital ilan platformlarındaki sıkı takibin kesintisiz süreceğini vurguladı. Otomotiv piyasasında adil bir rekabet ortamı tesis etmek, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak ve spekülatif ilanların önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.