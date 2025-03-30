Ticaret Bakanlığı'nın, emlak sektöründeki güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenlemesini ikinci el araç ticareti için de getirdi. İlk adımı 1 Kasım 2023'te atan bakanlık, sistemin devamı niteliğindeki düzenlemeyi 4 Şubat 2025 itibarıyla uygulamaya soktu.

Buna göre, ilan platformlarında kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin taşıt ilanı vermesini engelliyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile birlikte, taşıt sahipleri e-Devlet üzerinden araçlarını yetkilendirme işlemi yaparak yalnızca doğru kişiler tarafından ilan verilmesini sağlayacak.

Sadece Yetkililer İlan Verebilecek

Yetki doğrulaması için geçiş süreci 1 Nisan'a kadar sürecek ve bu tarihten itibaren zorunlu olacak. Bu tarihe kadar gerekli yetki doğrulama işlemini tamamlamayan işletmeler, ilan platformlarında taşıt ilanı veremeyecek. Aynı zamanda, oto galerilerin taşıt ilanı verebilmeleri için yetki belgesine sahip olmaları şart olacak.

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan araç ilanlarını da kapsayan bu düzenleme, sahte ve yanıltıcı ilanların önlenmesini, fiyat spekülasyonlarının engellenmesini hedefliyor.

Bakanlık Konut İlanlarında da Doğrulama Getirmişti

Ticaret Bakanlığı, "sahte emlakçılık" faaliyetlerini engellemek amacıyla konut ilanlarında da kimlik doğrulama zorunluluğu getirmişti. Emlak ofisi ve yetki belgesi olmayan kişilerin ilan vermesi engellenecek. Bu yeni uygulama ise 7 Nisan'dan itibaren devreye girecek.