Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin analizlerine göre, fon yatırımlarında nakit sıkışıklığı yaşayan kişilerin araçlarını elden çıkarmaya başlaması, otomotiv pazarında yeni bir risk tablosu ortaya çıkarıyor. Yılın son çeyreğinde satışlarda ivme bekleyen sektör, fon piyasasında yaşanan aksamalar nedeniyle zorlu bir döneme giriyor.

İKİNCİ ELDEKİ FİYAT BASKISI SIFIR ARACI ETKİLİYOR

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcıların pazara sunduğu araçlar, ikinci el piyasasındaki arzın hızla yükselmesine yol açıyor. Oluşan bu zorunlu satış dalgası fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluştururken, düşen ikinci el fiyatlarının sıfır otomobillere olan talebi doğrudan olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

ALIM PLANLARI İPTAL EDİLME NOKTASINDA

Sıfır araç pazarını bekleyen bir diğer kritik faktör ise yeni otomobil almak üzere birikimini fonlarda tutan tüketicilerden kaynaklanıyor. Satın alım aşamasına kadar sermayesini fonlarda değerlendiren kitlenin bir bölümü, mevcut durumda nakde ulaşmakta zorluk çekiyor. Yaşanan bu erişim problemi, planlanan yeni araç alımlarının ertelenmesine ya da tamamen rafa kalkmasına yol açıyor.

OTOMOTİV PAZARI DURAĞANLAŞMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Genellikle satışların en yüksek seviyeye ulaştığı yılın son çeyreğinde yaşanan bu gelişmeler, sıfır otomobil pazarı için yeni bir daralma riski yaratıyor. Özpeynirci'ye göre fon tarafındaki kilitlenmenin sürmesi halinde, otomotiv pazarındaki durağanlık derinleşebilir.