Türkiye'de sıfır kilometre otomobil pazarında giderek yaygınlaşan SUV modeller, ikinci el piyasasında da alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından Indicata verileri esas alınarak hazırlanan Ekim 2026 ikinci el çevrim içi pazar raporu, otomobil tercihlerindeki değişimi gözler önüne serdi. Verilere göre Sedan ve Hatchback modeller satış adetlerinde ilk sıralardaki yerini korurken, yıllık satış artışında en yüksek oran SUV araçlarda görüldü.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 19,4 ARTTI

Ekim 2026 döneminde ikinci el çevrim içi otomobil pazarında spor modeller dışında tüm gövde tiplerinde satışlar geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. En dikkat çekici artış ise SUV kategorisinde yaşandı. SUV satışları yıllık bazda yüzde 19,4 artarak 41 bin 798 adede ulaştı.

SUV modellerin ardından yüzde 16,7'lik artışla Hatchback araçlar geldi. Bu kategoride ekim ayında 54 bin 678 otomobil satıldı. Spor araçlarda ise diğer gövde tiplerinin aksine düşüş yaşandı. Bu modellerin satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 azaldı.

Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve aile kullanımına elverişli yapısıyla öne çıkan SUV modeller, ikinci el otomobil satın almak isteyenlerin de tercih listesinde üst sıralara yerleşti.

SEDAN İLANLARI AZALDI, SUV MODELLERDE ARTIŞ YAŞANDI

İkinci el otomobil piyasasındaki değişim, çevrim içi platformlarda yayımlanan kurumsal ilan sayılarına da yansıdı. Ekim ayında SUV ve spor araçlar dışındaki gövde tiplerinde ilan sayıları geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

İkinci el piyasasında en fazla ilana sahip olan Sedan kategorisinde sayı yüzde 5,5 düşüşle 162 bin 149'a indi. SUV modellerde ise tam tersi bir tablo oluştu. Bu araçların ilan sayısı yüzde 18,3 artarak 97 bin 260'a yükseldi.

Spor otomobillerde de ilan sayıları artış gösterdi. Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 16,4'lük yükseliş kaydedilen kategoride ilan sayısı 9 bin 546 oldu.

Böylece SUV modeller hem satış artışında hem de ilan sayısındaki yükselişte ikinci el pazarının öne çıkan gövde tipi haline geldi.