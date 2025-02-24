Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com verileriyle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, ocakta otomobil talebi bir önceki aya göre değişmezken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi sürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak verileri incelenerek hazırlanan raporda, otomobil talep endeksinin Aralık 2024'e kıyasla sabit kalmasına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttığı tespit edildi.

Otomobil piyasasındaki hareketlilik göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı", bir önceki aya kıyasla 1,4 puan düşerek yüzde 20,3 olarak kaydedildi. Azalışın, ilan sayısındaki yüzde 0,7 ve satılan otomobil sayısındaki yüzde 7'lik düşüşten kaynaklandığı belirtildi.

Satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren "kapatılan ilan yaşı" ise Aralık 2024'e göre 0,9 gün artarak 21,1 güne çıktı.

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatları, son 19 aydır düşüş eğilimini sürdürdü. Ocakta reel fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 151,7 seviyesine geriledi.

Reel fiyatlardaki yıllık değişimin hala negatif olduğu belirtilirken, Mayıs 2023'te yüzde 47,9'a ulaşan artış oranının takip eden aylarda azaldığı ve Haziran 2024'te yüzde -41,4 seviyesine kadar gerilediği ifade edildi. Bu tarihten itibaren reel fiyatlardaki yıllık düşüş hızının yavaşladığı, Ocak 2025 itibarıyla ise yüzde -23,5 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

OTOMOBİL TALEP ENDEKSİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 ARTTI

Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla artış gösterdiği belirlendi. Aralık 2024'te 908 bin 588 lira olan ortalama otomobil fiyatı, Ocak 2025'te 935 bin 136 liraya yükseldi. Yıllık bazda ise ortalama fiyat yüzde 8,7 arttı.

Geçen yıl temmuz-ekim döneminde artan talebin kasım ve aralıkta sınırlı ölçüde azaldığı, ocakta ise değişmediği aktarıldı. Otomobil talep endeksinin 109,4 seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Satılık ilanların ne kadarının satıldığını gösteren oranın, satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına bölünmesiyle hesaplandığı belirtilirken, bu oranın ilan sayısındaki artışın satılan otomobil sayısından daha hızlı artması durumunda yükseldiği ve piyasanın hareketlendiğine işaret ettiği ifade edildi.

İlan sayısındaki azalmanın, otomobil satış sayısındaki azalmadan daha yavaş gerçekleşmesi durumunda ise orandaki artışın, piyasanın durgunlaştığına işaret ettiği kaydedildi.

Ocak 2025'te satılık otomobil ilan sayısının bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalırken, satılan otomobil sayısının yüzde 7 gerilediği aktarıldı. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranının ise 1,4 puan azalarak yüzde 20,3 olduğu hesaplandı.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşının da artmaya devam ettiği, Ocak 2025'te önceki aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 21,1 güne çıktığı ifade edildi.