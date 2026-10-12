Türkiye’nin önde gelen online ilan platformlarından arabam.com, ikinci el otomobil piyasasının eylül ayı karnesini açıkladı. Paylaşılan veriler, yatırım piyasalarındaki dalgalanmaların otomotiv sektöründeki tüketici davranışlarını nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi. Ağustos ayında 913 bin 817 TL olan ortalama ilan fiyatı eylül ayında 921 bin 307 TL’ye yükselirken, enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlarda ise yüzde 1 oranında gerileme yaşandı.

"YATIRIMCI NAKİT İÇİN ARACINI SATIYOR"

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, yatırım fonlarındaki likidite sıkışıklığının hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasını derinden etkilediğine dikkat çekti.

Oğuzhan, "Fonlardaki birikimlerine ulaşamayan yatırımcılar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut araçlarını satışa çıkarıyor. Fonlardan gelecek getiriyi sıfır araç için kullanmayı planlayanlar ise alım kararlarını erteledi. Borsadaki düşüş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da bu süreci hızlandırdı" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan ayrıca, yüksek faiz oranları ve kredi kısıtlamalarının tüketicileri daha uygun bütçeli ikinci el araçlara yönelttiğini, ekim ayında da piyasada benzer bir tablonun beklendiğini vurguladı.

1 MİLYON TL ALTI ARAÇLAR ZİRVEDE

Eylül ayı verilerine göre, tüketicilerin bütçe tercihleri ağırlıklı olarak 1 milyon TL altı araçlarda yoğunlaştı. İlanların yüzde 29'unu 600 bin TL'ye kadar olan araçlar oluştururken, 600 bin ile 1 milyon TL bandındaki araçların payı yüzde 26 oldu. Böylece piyasadaki her iki araçtan biri 1 milyon TL'nin altında fiyatlandı. 1 milyon 700 bin TL ve üzeri araçların oranı ise yüzde 15'te kaldı.

DİZEL YÜKSELİŞTE, HİBRİT REKOR KIRDI

Yakıt türüne göre yapılan analizlerde piyasadaki dengelerin değiştiği görüldü. Benzinli araç ilanları bir önceki aya göre ciddi bir düşüş yaşayarak yüzde 30,4 seviyesine gerilerken, dizel araçların oranı 8,9 puanlık artışla yüzde 46,8’e çıktı. En dikkat çekici büyüme ise hibrit motorlu araçlarda yaşandı. Yılbaşından bu yana ortalama yüzde 2,3 seviyesinde olan hibrit araç ilanları, eylül ayında yüzde 4,3'e ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR SATILIK?

İlanlarda yaş aralığına bakıldığında, 10-15 yaş grubundaki araçlar yüzde 30,2 ile en büyük payı alırken, 5 yaşa kadar olan genç araçların oranı yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında ikinci el piyasasında en çok ilana koyulan markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen ve Ford olurken; model bazında zirveyi Clio, Egea, Megane ve Corolla paylaştı.