2025’in Ocak-Haziran döneminde ikinci el otomobil satışları, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında artış kaydetti. Ancak 2024’ün ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında yüzde 10,3’lük bir düşüş yaşandı. Bu tablo, ikinci eldeki yükseliş eğiliminin yılın ilk altı ayında ivme kaybettiğine işaret etti.

SIFIR ARAÇLARDA TABLO FARKLI

Sıfır otomobil tarafında ise tablo daha farklı. Sıfır araç satışları 2024’ün ilk yarısına göre yüzde 17,3 oranında artarken, 2024’ün ikinci yarısına kıyasla ise satışlar benzer seviyelerde seyretti.

İLK İKİ AY SAKİN GEÇTİ, SONRA FİYATLAR ARTTI

Yılın ilk iki ayında durgun seyreden ikinci el araç piyasası, mart ayından itibaren yeniden hareketlendi. Sonraki dört ay boyunca fiyatlar artış gösterdi ve bu dönemde ikinci el araçlarda toplamda yüzde 7,8’lik bir fiyat artışı yaşandı.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

2025'in ilk altı ayında döviz kurundaki dalgalanma da otomotiv piyasasını etkiledi. Dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 12,7 oranında değer kazandı. Bu gelişme hem sıfır hem ikinci el araç fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

“YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 4-5 BÜYÜME”

Piyasa verilerini değerlendiren sektör temsilcileri, özellikle faiz oranları, krediye erişim zorlukları ve ekonomik belirsizliklerin tüketici tercihlerini şekillendirdiğini belirtiyor. Otomotiv sektöründe yılın ilk çeyreğinin durağan geçtiğini vurgulayan uzmanlar, ikinci çeyrekte talep ve fiyatlarda toparlanma yaşandığını ifade ediyor. Yılın kalanında bu ivmenin sürmesi halinde sektörün yılı yüzde 4 ila 5 arasında bir büyümeyle tamamlaması bekleniyor.