Otomobil piyasasında uzun süredir devam eden fiyatlandırma dinamiklerinde değişim yaşanıyor. Geçmiş dönemlerde yüksek getiri beklentisiyle tercih edilen ikinci el araçlar, son bir yılda kaydedilen fiyat artış oranlarının genel ekonomik göstergelerin altında kalması nedeniyle yatırım cazibesini kaybetti.

Piyasada sağlanan dengelenme ile birlikte araç alımlarında asıl işlev olan kullanım değeri öne çıkmaya başladı.

FİYAT ARTIŞLARI REEL GÖSTERGELERİN GERİSİNDE KALDI

Piyasa verileri doğrultusunda yapılan analizlere göre, ikinci el araç fiyatlarında son bir yılda gerçekleşen yüzde 8,7'lik artış; aynı dönemdeki yüzde 31,51'lik enflasyon, yüzde 17,7'lik dolar ve yüzde 16,9'luk avro artışının gerisinde kaldı.

Ağustos ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında gerilediği kaydedildi. Uzmanlar, sıfır araç kampanyalarındaki rekabet ve sıkı finansman koşullarının bu seyirde etkili olduğunu, mevcut şartlarda kısa vadede genele yayılan hızlı bir fiyat artışından ziyade sınırlı aylık değişimlerin beklendiğini belirtiyor.

ORTALAMA İLAN FİYATLARINDA GERİLEME KAYDEDİLDİ

İlan verilerine yansıyan rakamlara göre temmuz ayında 917 bin 614 TL seviyesinde bulunan ortalama ilan fiyatı, ağustos ayında 913 bin 817 TL'ye düştü.

Yıl içerisinde ilk kez ortalama ilan fiyatında düşüş görülürken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda aylık bazda yüzde 2,21 oranında gerileme gerçekleşti. Sıfır araç pazarındaki kampanyaların ikinci el piyasasındaki fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu, diğer yatırım araçlarındaki hareketlilikle birlikte oluşan talebin piyasaya belirli oranlarda hareket kazandırdığı ifade ediliyor.