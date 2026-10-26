Türkiye’de 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ikinci el otomobil piyasasında en çok satılan modeller açıklandı. Temmuz-eylül döneminde Fiat Egea model bazında ilk sırada yer alırken, marka sıralamasında Renault zirveye yerleşti. İkinci el satışları bir önceki çeyreğe göre artış gösterse de geçen yılın aynı döneminin gerisinde kaldı.

İKİNCİ ELDE ZİRVE FİAT EGEA'NIN OLDU

VavaCars tarafından paylaşılan verilere göre, 2026'nın temmuz-eylül döneminde Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil modeli Fiat Egea oldu. Egea'yı Renault Clio ve Renault Megane takip etti. Böylece üç model, ikinci el pazarında öne çıkan araçlar arasında yer aldı.

Marka bazında yapılan sıralamada ise Renault ilk sırada yer alırken Fiat ikinci, Volkswagen üçüncü oldu. Söz konusu üç markanın toplamı, üçüncü çeyrekteki ikinci el otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.