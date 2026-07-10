Türkiye ikinci el otomobil pazarının önemli platformlarından arabam.com, yılın ilk 6 ayını ve haziran ayı verilerini kapsayan kapsamlı piyasa analizini yayımladı. Aylık Fiyat Endeksi verilerine göre, mayıs ayında 913 bin 190 TL seviyesinde olan ortalama ikinci el ilan fiyatı, haziran ayında ufak bir artışla 914 bin 918 TL olarak gerçekleşti. Ancak kağıt üzerindeki bu artışa rağmen, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,79 oranında düşüş yaşandı.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İKİNCİ ELİ YAVAŞLATTI

Otomotiv sektöründe yılın ilk yarısındaki temkinli seyrin altını çizen arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, haziran ayında sıfır kilometre araçlarda yapılan agresif kampanyaların ikinci el pazarını doğrudan etkilediğini belirtti. Özellikle 0-5 yaş aralığındaki ikinci el araçlara olan talebin yavaşladığına dikkat çeken Oğuzhan, bayram ve tatil dönemlerinde beklenen pazar hareketliliğinin sınırlı kaldığını ifade etti.

BİREYSEL SATICILAR FİYAT KIRIYOR

Sıfır araçların liste fiyatlarının altına inmesi, ikinci el satıcılarını zorlarken alıcıların rotasını da bayilere çevirdi. Raporda öne çıkan en çarpıcı verilerden biri ise satıcı davranışlarındaki farklılık oldu:

Kurumsal satıcılar, araçları aldıkları maliyetin altına inmemek için fiyat indirimlerinde direniyor.

Bireysel satıcılar, araçlarını daha hızlı nakde çevirebilmek adına fiyatları aşağı yönlü revize ediyor.

Verilere göre, haziran ayında bireysel satıcıların ilanlarındaki fiyat düşürme oranı, kurumsal satıcılara kıyasla yüzde 17,08 daha yüksek seyretti. Temmuz ayının ilk haftasında da durgunluğun devam ettiğini belirten Oğuzhan, yaz aylarının pazar açısından beklenenden sönük geçebileceği sinyalini verdi.

1 MİLYON TL ALTI ARAÇLAR PİYASAYA HAKİM

İkinci el ilanlarında fiyat, yaş ve yakıt türü gibi metrikler incelendiğinde pazarda uygun fiyatlı araçlara olan talebin ağırlığını koruduğu görülüyor. Haziran ayında ilana çıkan araçların fiyat aralıklarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

600.000 TL’ye kadar: Yüzde 33

600.001 TL - 1.000.000 TL: Yüzde 26

1.000.001 TL - 1.400.000 TL: Yüzde 18

1.400.001 TL - 1.700.000 TL: Yüzde 9

1.700.000 TL ve üzeri: Yüzde 13

Yaş aralıklarına bakıldığında ise ilanların büyük çoğunluğunu yüzde 30,1 ile 10-15 yaş grubundaki araçlar oluşturdu. 0-5 yaş arası genç araçların ilan oranı ise 1 puanlık gerilemeyle yüzde 24,5'te kaldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

Haziran ayı boyunca ikinci el pazarında en çok ilana koyulan markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford ve Opel oldu.

Model bazındaki sıralamada ise Türkiye pazarının klasikleri değişmedi. İlanlarda en çok rastlanan otomobil modelleri Clio, Megane, Egea, Astra ve Corolla olarak listelendi.

Yakıt tipine göre dağılımda, dizel araçlar yüzde 45,8 ile birinciliğini sürdürse de bir önceki aya göre 1,5 puanlık kayıp yaşadı. Benzinli araçlar pazarın yüzde 30,5'ini oluştururken, LPG'li araçların ilan oranı 1,8 puan artışla yüzde 19,7'ye yükseldi. Hibrit (%2,4) ve elektrikli (%1,6) araçlar ise ikinci elde henüz küçük bir paya sahip olmaya devam ediyor.