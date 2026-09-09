Türkiye ikinci el online araç pazarının verilerini açıklayan arabam.com, ağustos ayına ilişkin Fiyat Endeksi analizini yayımladı. Verilere göre temmuz ayında 917 bin 614 TL seviyesinde gerçekleşen ortalama ilan fiyatı, ağustos ayında 913 bin 817 TL’ye geriledi. Bu gelişmeyle birlikte yılın ilk fiyat düşüşü kaydedilirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlardaki aylık gerileme ise %2,21 olarak hesaplandı.

ALTIN KAZANCI VE KAMPANYALAR İKİNCİ ELİ HAREKETLENDİRDİ

Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, değerli metallerdeki değer artışının pazara nakit akışı sağladığına dikkat çekti. Sıfır araç tarafında Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre %20,28 oranında yaşanan daralmanın markaları kampanyalara yönelttiğini belirten Oğuzhan, bu durumun ikinci el fiyatlarını da aşağı çektiğini ifade etti. Yatırımlarını nakde çeviren tüketicilerin ve düşen fiyatların etkisiyle hareketlenen piyasa canlılığının eylül ayında da sürmesi bekleniyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA VE MODELLER

Ağustos ayı verilerine göre platformda en çok temsil edilen marka Renault oldu. Fransız üreticiyi sırasıyla Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen takip etti. Model bazındaki sıralamada ise zirve Renault Clio'nun oldu. Clio'yu sırasıyla Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa izledi.

1 MİLYON ALTI ARAÇLAR PAZARIN LİDERİ

Tüketicilerin bütçe tercihlerinde 1 milyon TL altındaki araçlar ağırlığını korumaya devam ediyor. İlanların %30'unu 600 bin TL’ye kadar olan araçlar oluştururken, 600 bin 1 TL ile 1 milyon TL aralığındaki araçların payı %27 seviyesinde gerçekleşti.

İlanlardaki araçların yaş ve yakıt dağılımında öne çıkan veriler ise şu şekilde şekillendi:

Araç Yaşı: 10-15 yaş aralığındaki otomobiller %30,3 ile en yüksek payı alırken, 5 yaşa kadar olan araçların oranı %26,8'e yükseldi. 6-9 yaş arası %16,7, 16-20 yaş arası %10,9 ve 20 yaş üzeri araçlar %15,4 pay aldı.

Yakıt Tipi: Benzinli araç ilanları 6,3 puanlık artışla %45,3’e ulaştı. Dizel araçların payı %36,5’e gerilerken; LPG’li araçlar %14,8, hibritler %2,3 ve elektrikli otomobiller %1 oranında kaydedildi.