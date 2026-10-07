Otomotiv veri analitiği verileri doğrultusunda hazırlanan ikinci el otomotiv pazarı analizinde, kullanıcı tercihleri ile araçların yaş ve marka dağılımı incelendi.

Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen 1176 araç değerleme kaydının değerlendirildiği çalışmada, araç sahiplerinin araç durumunu takip etme ve mevcut varlık değerini öğrenme eğilimleri ortaya koyuldu.

GENÇ VE YAŞLI ARAÇLAR AĞIRLIKTA

Yapılan analize göre, değerleme taleplerinin yüzde 40’ını 0-5 yaş arasındaki araçlar oluşturdu. 9 yaş ve üzerindeki araçların toplam değerlemeler içindeki payı ise yüzde 45 olarak tespit edildi.

Söz konusu veriler; araç sahiplerinin satış, takas, yenileme veya yalnızca mevcut varlıklarının değerini öğrenme amacıyla bu hizmetlerden yararlandığını gösterdi. Veriler, pazarda araç yenileme eğilimi ile mevcut aracı daha uzun süre kullanarak ekonomik değerini koruma arayışının eş zamanlı olarak sürdüğüne işaret etti.

EN ÇOK DEĞERLEME YAPILAN MARKA VE MODELLER

Marka bazındaki dağılımda Renault, 177 araçla ilk sırada yer aldı. Model bazında yapılan incelemede ise Renault Megane ve Renault Clio değerleme taleplerinde en çok öne çıkan araçlar oldu.

Dijital platformlar üzerinden sunulan veri ve kayıt imkanları; araç sahiplerinin otomobillerine ilişkin bakım, servis ve diğer süreçleri takip etmelerini kolaylaştırıyor. Ortaya çıkan bu veriler, araç fiyatının yanı sıra kullanım ve servis süreçlerini kapsayarak otomotiv ekosistemindeki kullanıcı davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

Araç sahiplerinde ihtiyaçların yalnızca bakım ve onarımla sınırlı kalmadığı, kullanıcıların araçlarının geçmişini takip etmenin yanı sıra güncel piyasa değerini de sürekli kontrol etmek istediği belirtiliyor. Bu durum, otomotiv pazarındaki karar alma süreçlerinde doğru ve güvenilir veri takibinin önemini artırıyor.