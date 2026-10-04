Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında alıcıların tercihi değişiyor. Uzun yıllardır en çok satılan modellerin başında gelen araçların yerini, farklı sınıflardan otomobiller almaya başladı. Piyasadaki hareketlilik, alıcıların artık yalnızca marka ve model değil; ekonomik koşullar, yakıt tüketimi, yedek parça bulunabilirliği ve bakım maliyetlerini de göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

EN HIZLI SATILAN OTOMOBİLLER

Piyasa uzmanları tarafından hazırlanan listeye göre Türkiye'de en hızlı satılan 5 otomobil arasında beş farklı model yer aldı. Sıralama, ikinci el piyasasında dengelerin değiştiğini ortaya koyarken, geleneksel olarak satış rakamlarıyla öne çıkan modeller bu kez zirveyi koruyamadı.

EN ÇOK SATAN 5 OTOMOBİL

Listede yer alan modeller şu şekilde sıralandı:

5- Honda Civic

4- Renault Clio

3- Toyota Corolla

2- Fiat Egea

1- Renault Megane

İkinci el piyasasında yaşanan bu değişim, tüketicilerin daha bütçe dostu ve kullanım maliyeti düşük araçlara yöneldiğini ortaya koyuyor.