ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan olayda, eski müzik plakları satın almak amacıyla bir ev garajındaki bitpazarını ziyaret eden bir koleksiyoner, 70 yıldır kayıp olan tarihi bir sanat eserini tesadüfen gün yüzüne çıkardı.

Satışa sunulan eşyalar arasında yer alan tozlu bir tabloyu fark eden alıcı, tuvalin arkasındaki imzadan eserin ünlü ressam Gertrude Abercrombie’ye ait olduğunu tespit etti. Eseri 30 dolar (yaklaşık 1400 lira) karşılığında satın alan alıcı, daha sonra Milwaukee Sanat Müzesi'ndeki arşiv belgeleri ve 1952 tarihli bir gazete fotoğrafı üzerinden tablonun kimliğini doğruladı. Eserin özgünlüğü, sanat tarihi uzmanı Prof. Susan Weininger tarafından da onaylandı.

70 YILLIK KAYIP ESER

"Alderman Merriam's Shells" adını taşıyan ve ahşap panel üzerine yağlı boya olarak çalışılan tablo, 1952 yılında Dr. John T. Reynolds'a tıbbi hizmet bedeli olarak verilmişti. 1953 yılındaki sergilenmesinin ardından izi kaybedilen ve sanat dünyasında tamamen kaybolduğu kabul edilen eser, doktorun vefatından sonra eşyalarının garaj satışına çıkarılmasıyla yeniden ortaya çıktı.

66 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BİR FİYATA SATILDI

Ağır kir ve yıpranmış vernik tabakasından arındırılması amacıyla Chicago’daki Baumgartner Fine Art Restoration merkezinde uzman Julian Baumgartner tarafından restore edilen tablo, ilk haline kavuşturuldu.

New York’ta Freeman's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, başlangıçta 150 bin ila 250 bin dolar değer biçilen eser için açılış 80 bin dolardan yapıldı. Yoğun teklif yarışının ardından tablo, çekiç fiyatı olarak 1,06 milyon dolara satıldı. Komisyon ücretleriyle birlikte nihai satış bedeli 1.352.600 dolar (yaklaşık 66 milyon 520 bin 475 lira) olarak gerçekleşti.

Sanat eleştirmenleri, karanlık fonda deniz kabuklarının işlendiği bu eseri, Gertrude Abercrombie’nin sürrealist döneme geçişindeki en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriyor.