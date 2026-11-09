Kanada'da ikinci el mağazasından yalnızca 25 dolara (yaklaşık 1200 liraya) koltuk satın alan bir kadın, yıllar sonra hayatının sürpriziyle karşılaştı. Koltuğun minderleri arasında saklı kalan nadir bir Rolex saati, tesadüfen ortaya çıkınca büyük ilgi gördü. Yıllarca fark edilmeyen saat, açık artırmada 191 bin dolara (yaklaşık 9 milyon 500 bin liraya) alıcı buldu.

Kadın, satın aldığı koltuğu yaklaşık dört yıl boyunca kullandı. Bir gün telefonunu koltuğun minderleri arasına düşürünce telefonu çıkarmak için minderlerin arasına uzandı.

Bu sırada koltuğun içinde gizlenmiş bir saatle karşılaştı. İlk bakışta sıradan bir eşya gibi görünen saatin, koleksiyon değeri yüksek bir Rolex olduğu anlaşıldı.

KOLTUKTAN ÇIKAN SAAT SERVET DEĞERİNDE

Yapılan incelemelerde saatin, koleksiyoncuların yakından tanıdığı Rolex Paul Newman Daytona modelinin 6241 referans numaralı versiyonu olduğu belirlendi. Nadir bulunan modeller arasında gösterilen saat, koleksiyon piyasasında büyük ilgi gördü.

Yaklaşık dört yıl boyunca koltuğun minderleri arasında kalan Rolex, haziran ayında düzenlenen açık artırmada 191 bin dolara (yaklaşık 9 milyon 500 bin liraya) satıldı. Böylece kadın, ikinci el mağazasından 25 dolara aldığı koltuk sayesinde değerli bir koleksiyon saatinin sahibi olduğunu yıllar sonra öğrenmiş oldu.