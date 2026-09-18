New York'taki bir ikinci el mağazasından 1966 yılında 100 dolara (yaklaşık 4 bin 800 liraya) satın alınan adsız bir yağlı boya tablo, yapılan incelemelerin ardından Edinburgh'da düzenlenen müzayedede 221 bin euroya (yaklaşık 12 milyon 385 bin liraya) alıcı buldu.

"Interior: The Lady in Black" (İç Mekan: Siyahlı Kadın) adını taşıyan tuval üzerine yağlı boya çalışmanın üzerindeki imza uzun yıllar boyunca okunamadığı için eserin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Tablonun sahibi olan emekli kadının oğlu Barry Plotkin'in başvurusu üzerine başlatılan ekspertiz sürecinde, sağ üst köşedeki ilizibil imza yapay zekâ teknolojisi kullanılarak çözümlendi.

İSKOÇ RENKÇİLERİ SANATÇISINA AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Lyon & Turnbull müzayede evi uzmanları, yapılan incelemeler sonucunda eserin 20. yüzyılın başlarında "İskoç Renkçileri" grubu üyesi olarak öne çıkan ressam Francis Campbell Boileau Cadell'e ait olduğunu doğruladı. Cadell, Edinburgh’un New Town bölgesine ait iç mekân tasvirleri ve natürmort çalışmalarıyla tanınıyor.

Eseri 28 yaşındayken White Plains'teki bir mağazadan alan ve günümüzde Florida'da ikamet eden Helen Plotkin, sanat tarihi eğitimi sayesinde tablodaki renk kullanımı ile ışık-form dengesinin dikkatini çektiğini ve eseri bu nedenle satın aldığını belirtti.

Ailesiyle birlikte tabloyu yıllarca evlerinde sergileyen Barry Plotkin ise inceleme sonucunun aile için sürpriz olduğunu ve anılan keşfin annesinin estetik öngörüsünü doğruladığını ifade etti.