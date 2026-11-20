İkinci el otomobil piyasasında pazarlık fırsatları öne çıkıyor. Satışların yavaşlamasıyla birlikte bazı araçlarda yüzde 15'e varan indirimler yapılabiliyor. Fiyatlar 600 bin liradan başlarken, Clio, Egea, Corolla ve Polo gibi modeller alıcıların ilgisini çekiyor.

Otomobil piyasasındaki durgunluk, ikinci el satışlarına da yansıdı. İlan fiyatı 1 milyon lira olan bazı araçlar, pazarlıkla 850-900 bin lira seviyelerine kadar düşebiliyor. Hafta sonları oto pazarlarında araç yoğunluğu artarken bireysel satıcılar da otomobillerini doğrudan alıcıya ulaştırmaya çalışıyor.

ARAÇ ALIRKEN BAKIM GEÇMİŞİNE DİKKAT

İkinci el otomobil alacakların ilanları düzenli takip etmesi ve uzun süredir satılmayan araçlarda pazarlık yapması öneriliyor. Satın alma öncesinde ekspertiz yaptırılması, motor, şanzıman, triger sistemi, lastikler ve bakım geçmişinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

İKİNCİ ELDE TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER VE FİYATLARI

Hasar kaydı bulunmayan ve 150 bin kilometreye kadar olan araçlar için paylaşılan fiyatlar şöyle: