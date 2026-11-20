İkinci el otomobil piyasasında pazarlık fırsatları öne çıkıyor. Satışların yavaşlamasıyla birlikte bazı araçlarda yüzde 15'e varan indirimler yapılabiliyor. Fiyatlar 600 bin liradan başlarken, Clio, Egea, Corolla ve Polo gibi modeller alıcıların ilgisini çekiyor.
Otomobil piyasasındaki durgunluk, ikinci el satışlarına da yansıdı. İlan fiyatı 1 milyon lira olan bazı araçlar, pazarlıkla 850-900 bin lira seviyelerine kadar düşebiliyor. Hafta sonları oto pazarlarında araç yoğunluğu artarken bireysel satıcılar da otomobillerini doğrudan alıcıya ulaştırmaya çalışıyor.
ARAÇ ALIRKEN BAKIM GEÇMİŞİNE DİKKAT
İkinci el otomobil alacakların ilanları düzenli takip etmesi ve uzun süredir satılmayan araçlarda pazarlık yapması öneriliyor. Satın alma öncesinde ekspertiz yaptırılması, motor, şanzıman, triger sistemi, lastikler ve bakım geçmişinin kontrol edilmesi önem taşıyor.
İKİNCİ ELDE TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER VE FİYATLARI
Hasar kaydı bulunmayan ve 150 bin kilometreye kadar olan araçlar için paylaşılan fiyatlar şöyle:
|
Marka ve model
|
Araç özellikleri
|
Fiyat
|
Renault Clio
|
2016 benzinli manuel
|
620 bin TL
|
Renault Clio
|
2020 dizel manuel
|
1 milyon 230 bin TL
|
Renault Clio
|
2016 dizel otomatik
|
715 bin TL
|
Renault Clio
|
2026 benzinli otomatik
|
1 milyon 975 bin TL
|
Renault Megane
|
2020 benzinli manuel
|
725 bin TL
|
Renault Megane
|
2026 benzinli manuel
|
1 milyon 680 bin TL
|
Renault Megane
|
2020 dizel otomatik
|
887 bin 500 TL
|
Renault Megane
|
2025 dizel otomatik
|
2 milyon 635 bin TL
|
Fiat Egea
|
2016 1.4 benzinli manuel
|
605 bin TL
|
Fiat Egea
|
2025 1.6 dizel manuel
|
1 milyon 600 bin TL
|
Fiat Egea
|
2017 1.6 Multijet otomatik
|
759 bin TL
|
Fiat Egea
|
2026 1.6 Multijet otomatik
|
1 milyon 899 bin TL
|
Toyota Corolla
|
2018 1.6 benzinli manuel
|
820 bin TL
|
Toyota Corolla
|
2020 1.6 benzinli manuel
|
1 milyon 445 bin TL
|
Toyota Corolla
|
2016 1.4 dizel otomatik
|
1 milyon 128 bin TL
|
Toyota Corolla
|
2026 1.8 hibrit otomatik
|
1 milyon 958 bin TL
|
Nissan Qashqai
|
2016 1.5 dizel manuel
|
1 milyon 295 bin TL
|
Nissan Qashqai
|
2022 1.3 benzinli manuel
|
1 milyon 800 bin TL
|
Nissan Qashqai
|
2016 1.6 dizel otomatik
|
1 milyon 75 bin TL
|
Nissan Qashqai
|
2026 1.3 benzinli otomatik
|
2 milyon 400 bin TL
|
Volkswagen Polo
|
2016 1.2 benzinli manuel
|
640 bin TL
|
Volkswagen Polo
|
2022 1.0 benzinli manuel
|
1 milyon 370 bin TL
|
Volkswagen Polo
|
2016 1.4 dizel otomatik
|
815 bin TL
|
Volkswagen Polo
|
2023 1.0 benzinli otomatik
|
1 milyon 870 bin TL
Not: Fiyatlar paylaşılan piyasa verileridir; aracın kondisyonuna, kilometre bilgisine ve satıcının talebine göre değişiklik gösterebilir.