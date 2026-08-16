Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasındaki fiyat hırsızlığına karşı yeni bir yaptırım daha uyguladı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine inceleme başlatılan ikinci el Tesla Model Y ilanı, mevzuata aykırı bulunarak cezalandırıldı.

İncelenen ilanda, aracın üretici tarafından belirlenen güncel sıfır satış fiyatının üzerinde satışa çıkarıldığı tespit edildi. Güncel liste fiyatı 2 milyon 474 bin 985 lira olan Tesla Model Y, ikinci el piyasasında 2,8 milyon liradan ilan edilmişti.

Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yürütülen inceleme sonucunda, mevzuata aykırı ilan veren satıcıya 434 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, fırsatçılığın önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.