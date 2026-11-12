Uluslararası araç platformunun beş yıllık piyasa verilerine dayanan araştırmasına göre ikinci elde en az değer kaybeden 15 otomobil belirlendi. Otomobil satın alırken yalnızca başlangıç maliyetine değil uzun vadeli değer korumasına odaklanan alıcılar için en az zarar ettiren modeller ortaya çıktı.
ORTALAMA BİR OTOMOBİL 5 YILDA 16 BİN 571 DOLAR KAYBEDİYOR
Araştırma verileri, standart bir otomobilin beş yıllık kullanım süresinin sonunda ortalama 16 bin 571 dolar değer kaybına uğradığını gösterdi. İkinci el piyasasındaki talep dengesi ve dayanıklılık kriterleri, belirli modellerin bu ortalamanın çok altında kalarak fiyatını korumasını sağladı.
EN AZ DEĞER KAYBEDEN 15 OTOMOBİL HANGİLERİ?
Araç platformunun beş yıllık değer kaybı oranlarına göre hazırladığı 15 otomobillik liste şu şekilde:
15. Toyota Sienna: %28.5
14. Toyota Corolla: %27.6
13. Ford Mustang: %26.8
12. Lexus RC 300/350: %26.6
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11. Toyota 4Runner: %25.5
10. Toyota Corolla Hatchback: %25.5
9. Toyota RAV4/RAV4 Hybrid: %25.2
8. Toyota GR Supra: %24.0
7. Subaru BRZ: %23.7
6. Honda Civic: %22.9
5. Toyota Tundra: %21.2
4. Toyota Tacoma: %19.9
3. Chevrolet Corvette: %18.7
2. Porsche 911: %11.1
1. Porsche 718 Cayman: %9.6
LİSTEDE HANGİ MARKA VE SEGMENTLER ÖNE ÇIKIYOR?
Paylaşılan verilere göre 15 araçlık listenin neredeyse yarısını tek bir üretici oluşturdu. Toyota, farklı segmentlerdeki 7 ayrı modeliyle ikinci el piyasasında değerini en istikrarlı koruyan marka olarak kayıtlara geçti. C segmentinde yer alan Toyota Corolla ve Honda Civic modelleri de düşük değer kaybı oranlarıyla ilk 15 içinde yer aldı.
SPOR OTOMOBİLLER VE PİKAPLAR FİYATINI KORUDU
Değer kaybının en düşük olduğu ilk beş sıraya bakıldığında spor otomobiller ile pikap modellerinin ağırlığı dikkat çekti. Listenin ilk iki sırasını paylaşan Porsche 718 Cayman ve Porsche 911 modelleri, beş yılın sonunda yüzde 12 sınırının altında kalan değer kaybı oranlarıyla diğer tüm modelleri geride bıraktı.
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