SPOR OTOMOBİLLER VE PİKAPLAR FİYATINI KORUDU

Değer kaybının en düşük olduğu ilk beş sıraya bakıldığında spor otomobiller ile pikap modellerinin ağırlığı dikkat çekti. Listenin ilk iki sırasını paylaşan Porsche 718 Cayman ve Porsche 911 modelleri, beş yılın sonunda yüzde 12 sınırının altında kalan değer kaybı oranlarıyla diğer tüm modelleri geride bıraktı.