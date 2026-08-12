Türkiye’de otomobil alırken yalnızca aracın özelliklerine değil, ikinci el piyasasındaki karşılığına da bakılıyor. Corolla, Civic, Egea ve Clio gibi modeller geniş alıcı kitlesi sayesinde kolay satılırken, bazı otomobiller daha sınırlı bir kullanıcı grubuna hitap ediyor.

Ancak düşük piyasa ilgisi her zaman otomobilin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Doğru motor, şanzıman ve donanım kombinasyonuna sahip, geçmişi düzgün bir araç bulunduğunda bu modeller uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılabilecek alternatiflere dönüşebiliyor.

MAZDA 3

İkinci elde popülerliği sınırlı kalan modeller arasında Mazda 3 özel bir yere sahip. Türkiye’de Corolla ve Civic kadar yaygınlaşamayan otomobil, özellikle 1.5 litrelik Skyactiv-G atmosferik benzinli motoruyla dikkat çekiyor.

Turbo motorların aksine atmosferik yapıyı tercih eden Mazda 3, sade motor karakterinin yanı sıra sürüş dinamikleri, tasarımı ve iç mekân kalitesiyle de öne çıkıyor. Otomatik şanzımanlı seçeneklerde kullanılan tork konvertörlü yapı da uzun süreli kullanım arayanlar açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

SUZUKİ S-CROSS

SUV ve crossover modellerinin giderek daha fazla tercih edildiği Türkiye’de Suzuki S-Cross, rakipleri kadar ön plana çıkamayan modellerden biri. Özellikle eski nesillerdeki 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor, mekanik açıdan daha sade bir otomobil arayanların ilgisini çekebilir.

Yüksek sürüş pozisyonu, kullanışlı iç mekânı ve geniş yaşam alanı S-Cross'u günlük kullanımda avantajlı hale getiriyor. Dört tekerlekten çekişli AllGrip versiyonları ise modeli özellikle farklı yol koşullarında kullanmak isteyenler için daha da cazip bir seçenek haline getiriyor.

TOYOTA AVENSİS

Toyota markasının Türkiye’deki en güçlü temsilcisi denildiğinde akla genellikle Corolla geliyor. Ancak markanın bir dönem D segmentinde yer alan Avensis modeli, ikinci elde aynı ilgiyi göremedi.

Bu durum, temiz ve bakımlı bir Avensis bulabilenler için önemli bir fırsata dönüşebilir. Özellikle benzinli versiyonları geniş iç hacmi, konforlu sürüş karakteri ve uzun yol odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Gösterişli bir otomobil olmaktan ziyade dayanıklılık ve konfora odaklanan Avensis, uzun süreli kullanım düşünenlerin değerlendirebileceği modeller arasında bulunuyor.

MİTSUBİSHİ ASX

Türkiye’de crossover sınıfının daha az bilinen seçeneklerinden biri olan Mitsubishi ASX, özellikle sade mekanik yapısı nedeniyle ikinci elde farklı bir alternatif arayanların radarına girebilir.

1.6 litrelik atmosferik benzinli motor ve manuel şanzımanla sunulan versiyonları, karmaşık motor-şanzıman kombinasyonlarından uzak durmak isteyenler için öne çıkıyor. Yüksek oturma pozisyonu ve kullanışlı kabini de ASX'in günlük yaşamda pratik bir otomobil olmasını sağlıyor.

MİTSUBİSHİ LANCER

Mitsubishi Lancer, kendine özgü tasarımı sayesinde yıllar içerisinde belirli bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Buna rağmen modelin ikinci el pazarı Civic veya Corolla gibi yüksek hacimli değil.

Temiz, bakımlı ve mümkün olduğunca orijinal bir Lancer bulmak, uzun süre otomobil değiştirmeyi düşünmeyenler için mantıklı bir seçenek olabilir. Fakat aracın ikinci eldeki alıcı kitlesinin daha dar olduğu unutulmamalı. Bu nedenle satın alırken ileride satış sürecinin popüler modellere göre biraz daha uzun sürebileceği hesaba katılmalı.

HONDA ACCORD

Honda'nın Türkiye’de Civic kadar hareketli olmayan bir diğer modeli ise Accord. D segmentinde konumlanan otomobil; geniş kabini, konforlu sürüşü ve benzinli motor seçenekleriyle uzun süre kullanılabilecek sedanlar arasında yer alıyor.

Ancak Accord satın alırken özellikle motor hacmine dikkat etmek gerekiyor. 2.0 litre motorlu versiyonlarda yakıt tüketimi ve vergi giderleri, aracın satın alma fiyatı kadar önemli bir maliyet kalemi oluşturabiliyor.

İkinci elde daha az tercih edilmesi nedeniyle fiyat-performans açısından dikkat çekebilen Accord, yüksek kilometreli veya bakımsız örnekler yerine servis geçmişi belli, kazası ve değişenleri doğru şekilde kontrol edilmiş araçlarla değerlendirildiğinde uzun süre kullanılabilecek alternatiflerden biri olabilir.